Negrita e Vecchioni a Reggio Calabria chiudono Fatti di Musica 2018

L’esibizione dei Negrita di stasera e quella di Roberto Vecchioni di domenica in piazza Duomo a Reggio Calabria chiuderanno l’edizione numero trentadue di “Fatti di Musica”, festival itinerante della musica d’autore che ogni estate tocca varie località calabresi. Entrambe le esibizioni sono previste per le 21.30 nell’incantevole location a due passi dal lungomare reggino, uno dei più belli d’Italia. Ad entrambi gli autori sarà consegnato il “Riccio d’argento”, opera realizzata dal maestro orafo crotonese Gerardo Sacco: i Negrita saranno insigniti del titolo di “Band dell’anno”, Vecchioni di quello di “Mito della musica d’autore italiana”.

Tutto sulle due esibizioni

Oltre ad essere gli atti conclusivi del Fatti di Musica 2018, i due concerti sono realizzati in sinergia con il festival “Alziamo il sipario” del Comune di Reggio Calabria nell’ambito del progetto “Reggio Live Fest”. Per entrambe le esibizioni, piazza Duomo sarà chiusa e transennata a partire dalle ore 20: sarà possibile entrare nell’area concerti solo se in possesso di biglietto (prezzo 29,90 euro) dai punti d’accesso previsti: Corso Garibaldi (lato Nord) e via San Francesco di Paola. Nelle vie limitrofe, sono già scattati anche i divieti di sosta e di transito, in vigore fino al mattino di lunedì. L’enorme palcoscenico coperto, che presenta un frontale di oltre venti metri, è stato posizionato sul lato opposto al Duomo, che fa da sontuosa cornice all’intera piazza. La piazza sarà dotata di servizi igienici e punti ristoro.

Il mega-show dei Negrita

I venti metri di palco serviranno tutti ai Negrita, che con il loro esplosivo “DYC Tour 2018” stanno infiammando la penisola. Scenografie ad alta tecnologia, schermi a led e sofisticati impianti di luci fanno da affascinante corredo alla carica della musica della band aretina. Pau, Drigo e Mac stanno girando l’Italia portando sul palco il loro ultimo album “Desert Yacht Club”, trainato dal successo del singolo “Non torneranno più”. Oltre ai brani più recenti, i fan del gruppo potranno cantare a squarciagola le grandi hit del passato: da “Mama Maè” a “Rotolando verso sud”, da “Ho imparato a sognare” a “In ogni atomo” e via discorrendo. Nell’ultima esibizione, quella di Lecce di Ferragosto, i Negrita hanno duettato a sorpresa con Roy Paci in “Gioia infinita”: chissà che anche a Reggio non appaia qualche ospite inatteso.

Le lezioni del Professore

Domenica toccherà invece a uno dei grandi del cantautorato italiano chiudere l’estate musicale calabrese. Per Roberto Vecchioni piazza Duomo si trasformerà in un grande teatro all’aperto, con tanto di posti a sedere. Per il professore milanese, invece, nessuno nuovo album da portare in tournée (l’ultimo, “Io non ti appartengo più” è datato 2013), ma l’occasione di ripercorrere una carriera quarantennale. “El bandolero stanco”, “Sogna ragazzo sogna”, “Luci a San Siro”, “Samarcanda” sono solo alcuni dei titoli che hanno incantato generazioni di appassionati e che torneranno sul palco per questa tappa del tour “La vita che si ama”. Un ciclo di spettacoli ispirato all’omonimo libro scritto dall’artista milanese, che lo sta portando a toccare le piazze ed i luoghi più suggestivi del Bel Paese. In ognuno di essi, Vecchioni cerca di modulare l’esperienza dello spettatore per renderla unica, alternando musica e dialoghi.