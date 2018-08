Tutto su "Elephants on Acid", il nuovo album dei Cypress Hill

Sono passati 8 anni dall’ultima volta che i pionieri americani dell’hip-hop, i Cypress Hill, hanno pubblicato un disco di inediti. “Elephants on Acid” sarà il loro nono lavoro insieme e uscirà il 28 settembre 2018.

La band si è lasciata ispirare dalle sonorità del rock psichedelico e dal sottogenere acid per creare armonie oscure e sperimentare con qualcosa di nuovo: un salto importante per i Cypress Hill, considerati tra i grandi progenitori del genere hip hop. Ecco tutto quello che sappiamo sul nuovo disco.

“Elephants on Acid” dei Cypress Hill uscirà il 28 settembre

Il progetto è inizialmente nato dai fratelli californiani Senen Reyes (Sen Dog) e Ulpiano Sergio Reyes (Mellow Man Ace) verso la fine degli anni ’80, grazie alla collaborazione con Lawerence Muggerud (DJ Muggs), produttore. Quando Mellow Man Ace ha deciso di andarsene per lavorare da solo, si sono formati i Cypress Hill, band pluripremiata che ha venduto più di 20 milioni di dischi al mondo.

Dopo il grande successo di “Rise Up”, arrivato 8 anni fa, i Cypress Hill tornano alle luci della ribalta con “Elephants on Acid”, in uscita il 28 settembre. A dare il grande annuncio ci ha pensato Sen Dog, che ha anche rilasciato il singolo promozionale “Band of Gypsies”.

Il nuovo disco sarà un vero e proprio concentrato di musica dal sapore delle loro origini, con un tocco di innovazione dato dagli anni di esperienza musicale maturata insieme. Pieno di sitar, chitarre, organi ed elefanti, l’LP è già disponibile in prevendita e racchiude tutti gli elementi onirici e oscuri di un “bad trip”.

Parlando con NME, Sen Dog ha dichiarato: «Tutto può succedere quando io, B-Real e Muggs ci troviamo per registrare. Quando abbiamo formato la band per la prima volta eravamo bambini. Ora siamo uomini, ma la chimica tra di noi non è cambiata. Quando siamo usciti la prima volta, negli anni novanta, la nostra musica non assomigliava a niente che fosse sul mercato. Assomigliavamo solo a noi stessi: [il nuovo disco] è una continuazione di questa idea».

Sen Dogs ha aggiunto anche che “Elephants on Acid” sarà un viaggio in esplorazione del passato, fino alle loro radici, e al tempo stesso una fuga verso un mondo completamente nuovo. Quanto alla lunga attesa, l’obiettivo della band era quello di prendersi tutto il tempo necessario a incidere un disco che li rappresentasse davvero.

La track list di “Elephants on Acid”

Ecco la tracklist dell’album in arrivo dei Cypress Hill: