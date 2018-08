Chi è 070 Shake, la nuova protetta di Kanye West

Se avete ascoltato “Ye” di Kanye West avrete avuto sicuramente occasione di sentire due tracce in particolare: “Ghost Town” e “Violent Crimes”. Impossibile non far caso a una voce fuori dal coro in questi due testi. Una voce graffiante, profonda e quasi androgina – che a tratti ricorda XXXTentacion: stiamo parlando di Danielle Balbuena, in arte 070 Shake.

Dal New Jersey con furore

Ha poco più di vent’anni, e dai sobborghi del New Jersey ha saltato la gavetta per entrare sotto l’ala protettiva di Kanye West. 070 Shake, classe 1997 (ma c’è chi dice addirittura 1998), è un nome ancora poco conosciuto nel nostro paese. Ma negli Stati Uniti è diventata non solo una delle rapper più stimate del panorama musicale, ma anche un’icona dei diritti civili e delle rivendicazioni GLBTQ. O70 Shake fa parte del collettivo musicale 070, così importante per lei da diventare non solo parte del suo nome d’arte, ma anche un tatuaggio sul suo viso. 070 è anche il codice postale del New Jersey. Una sorta di rivendicazione territoriale verso la scena di New York, che negli anni ha sempre ricevuto più attenzione mediatica rispetto a quella del New Jersey.

La carriera agli inizi

Il grande talento musicale di 070 Shake non deriva solo dalla sua voce straordinaria, ma anche dalla sua capacità di produrre testi con un significato toccante e profondo. Questo perché, sin da bambina, aveva l’abitudine di scrivere poesie. È nel 2015 che la sua carriera è iniziata: ha iniziato pubblicando due singoli, “Proud” e “Swervin”. Già nel 2016 aveva registrato migliaia di ascolti su SoundCloud. Come tanti artisti della sua età, infatti, 070 Shake ha avuto la fortuna di riuscire a farsi conoscere grazie al web, arrivando a vantare migliaia di fan soprattutto negli Stati Uniti.

L’incontro con YesJulz

E, come accade alle star del web, a un certo punto 070 Shake è stata notata dall’industria discografica mainstream. Alcune celebrità – tra cui Travis Scott – hanno iniziato a seguirla su Instagram. Così come la sua futura manager, l’influencer e imprenditrice YesJulz. È stata proprio lei a contattarla sui social network chiedendole una collaborazione. E il risultato è stato il brano “Trust Nobody”, che ha lanciato 070 Shake alle vette delle classifiche musicali. È stata poi la volta di “Honey” e, subito dopo, dell’incontro con Kanye West.

La firma con l’etichetta di Kanye West

Kanye West ha voluto 070 Shake tra gli artisti prodotti dalla sua etichetta discografica, la “GOOD Music”. Sempre nel 2016, ha aperto i concerti del gruppo rock The 1975 durante le tappe americane del loro tour. L’8 dicembre 2016 ha pubblicato il suo primo mixtape: “The 070 Project: Chapter 1”. 070 Shake ha anche sfilato per Gipsy Sport prima di tornare a concentrarsi sulla musica. Il 23 marzo 2018 è uscito “Glitter”, un EP composto da 6 tracce (inizialmente sarebbe dovuto uscire il 23 gennaio e contenerne 12). Un EP potente, dal contenuto profondo. Un disco che, secondo 070 Shake, doveva rappresentare il significato di trovarsi in un posto buio non riuscendo a capirlo.

Yellow Girl

Il prossimo album di 070 Shake dovrebbe chiamarsi “Yellow Girl”, anche se la rapper ha detto di non essere sicura di questo nome. Le canzoni dovrebbero risentire della sua acquisita esperienza musicale, ma non si ha ancora una data di uscita.