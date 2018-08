Prince, a settembre un album d'inediti

A due anni dalla morte di Prince, è in arrivo un album di inediti, mai pubblicati prima, per omaggiare la carriera del mito di Minneapolis

L’arrivo del nuovo album di inediti di Prince, a due anni dalla sua morte, era già stato annunciato diversi mesi fa da Troy Carter, ex manager di Lady Gaga e attuale curatore delle proprietà musicali della star di “Purple Rain”. La grande notizia era stata data a distanza di pochi giorni dalla release della versione originale di “Nothing Compares 2 U”: «Stiamo lavorando all’uscita di un album di inediti la cui pubblicazione è prevista per l’autunno».

Prince: l’album postumo di inediti arriverà a settembre

Il nuovo album di Prince, rilasciato direttamente da Troy Carter, potrebbe già arrivare a settembre. Sebbene le informazioni precise ancora non siano state divulgate, l’annuncio in grande stile è arrivato in esclusiva sull’americano Variety il 23 aprile di quest’anno. Insieme alla versione originale di “Nothing Compares 2 U” e alla grande notizia, sono stati anche aperti due siti web dedicati a commemorare la storia musicale di Prince. Il primo, “Prince Estate”, è un tuffo nella storia dell’artista e nella sua discografia. Il secondo, “Prince2Me”, è un portale dedicato ai fan che hanno sentito il bisogno di commemorare, con qualche parola dediche fotografiche, il loro idolo.

Il nuovo album potrebbe essere pubblicato dalla Warner Bros. Records, e si presume possa contenere materiale risalente al periodo dell’artista con la label, prima che Prince si scrivesse la parola “slave” (schiavo) in fronte, in segno di protesta, e rompesse i rapporti. «Abbiamo un progetto molto specifico sulla sua musica. Non abbiamo nessuna intenzione di buttare sul mercato un disco solo per il gusto di poter dire che abbiamo rilasciato qualcosa» ha spiegato Troy Carter, curatore dell’archivio musicale e fotografico del musicista di Minneapolis, «Prince era molto meticoloso e aveva idee precise su come doveva rilasciare la sua musica e su come doveva andare in tour. Ho il compito di preservare e proteggere anche questo aspetto di lui».

L’archivio di Prince: uno spaccato prezioso della sua vita

Discutendo con il Variety, Troy Carter ha dichiarato che l’archivio di Prince non raccoglie solo musica e fotografie: «Ha lasciato scritte idee e piani su come gestiva il suo business, lasciandoci in questo modo una mappa precisa di come avremmo dovuto gestire il tutto dopo di lui. Quindi mi capita di ascoltare la sua musica, le demo, e vedo le sue note e appunti e riesco a farmi un’idea molto precisa di come funzionasse la sua mente. Ne sono onorato».

Prince: la storia di un mito

Con il suo talento e la sua passione, Prince ha scritto la storia della musica. Prince Roger Nelson ha scritto la sua prima canzone quando aveva 7 anni e, all’età di 17, ha firmato il suo primo contratto discografico con la Warner Bros. Nel 1979 raggiunge i vertici del successo con “Prince”. Negli anni successivi, pubblica “Dirty Mind” (1980), “Controversy” (1981), e “1999” (1982). La sua popolarità corre pari passo con le innumerevoli sperimentazioni che, da sempre, l’artista ha integrato alla sua musica, lasciandosi influenzare da soul, new wave, psichedelica, funk, rock, R&B e pop. La carriera leggendaria di Prince si è conclusa bruscamente il 21 aprile 2016, quando la famiglia ha annunciato la sua scomparsa all’età di 57 anni.