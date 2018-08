Jennifer Lopez sorprende Capri improvvisando “Let’s get loud” al ristorante

La cantante americana ha lasciato libero sfogo alla sua anima latinoamericana nel corso della sua vacanza a Capri, esibendosi in una sfrenata “Let’s get loud”

Splendida e brillante come sempre, la cantante americana Jennifer Lopez ha lasciato libero sfogo alla sua anima latinoamericana nel corso della sua vacanza a Capri, dove si trova in questi giorni in compagnia del fidanzato Alex Rodriguez. Ospite della celebre taverna “Anema e Core” sull’isola di fronte alla Costiera Amalfitana, la Lopez, quarantanove anni portati come se ne avesse venti in meno, si è scatenata su un palco improvvisato sorprendendo tutti i presenti con una delle sue hit storiche, “Let’s get loud”. Il groove irresistibile dell’artista statunitense, vestita di un semplice abito bianco con fantasie floreali, ha trascinato le centinaia di presenti tra mille selfie e video che hanno presto invaso i social di tutto il mondo. «Grazie Italia!», ha gridato.

Che fosse a spasso per l’isola non era certo un mistero: era stata la stessa Lopez a postare foto con il marito giusto qualche giorno fa sulle sue pagine Facebook ed Instagram. Trovarla alla taverna “Anema e Core” non è certo una sorpresa: molti vip fanno tappa all’esclusivo locale caprese, da ultimi, pochi giorni fa, l’ex calciatore Hernan Crespo (lanciatosi a sua volta in una spericolata “’O surdato ‘nnamurato” e gli attori Leonardo Di Caprio e Matthew McConaughey.

“Let’s get loud”, un successo planetario

“Let’s get loud” fu il quinto ed ultimo singolo estratto dall’album d’esordio della Lopez, “On the 6”, uscito nel 1999 e che impose subito J.Lo, come una delle voci più dirompenti e sensuali del mondo. Composto da Kike Santander per Gloria Estefan, quest’ultima ne scrisse il testo ma quando si rese conto che il pezzo sarebbe risultato troppo simile ad altri della sua carriera, lo lasciò alla Lopez. La carica dell’allora rampante cantante latinoamericana la trasformò in un successo mondiale e la Estefan, anni dopo, alla fine ne incise anche una sua versione.

Per la canzone non si girò un vero e proprio videoclip. Venne filmata l’esibizione della Lopez in occasione dei Mondiali di calcio femminile al Rose Bowl di Pasadena e da allora è diventata una hit spesso associata a grandi eventi sportivi.

Nel 2001 la canzone le valse anche la seconda nomination consecutiva ai Grammy Awards per il miglior pezzo dance, ad un anno di distanza da quella ricevuta con un altro singolo dello stesso album, “Waiting for tonight”.

“Let’s get loud” fu anche tra le canzoni che J.Lo. interpretò nel 2010 sul palco dell’Ariston di Sanremo, quando venne invitata come super ospite ed ammaliò il pubblico con un medley delle sue canzoni più celebri. La chiusura della sua esibizione fu proprio con il pezzo interpretato a Capri.

Talento ed energia senza pari

Passata da poco la soglia dei quarantanove anni, per J.Lo. sembra non passare un anno. Sempre attivissima tra musica, cinema e televisione, l’artista di origini portoricane è sempre sulla cresta dell’onda. Al rientro da Capri ad attenderla c’è l’esibizione sul palco degli MTV Video Music Awards, poi a partire dal 2 settembre un mese di esibizioni allo Zappos Theater di Las Vegas. Sul piccolo schermo, invece, la Lopez è pronta a tornare con le nuove puntate della serie “Shades of Blue”, dal 10 settembre in onda negli USA su NBC.