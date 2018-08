Coma_Cose al Bella Storia Social Music Festival: le info sul concerto

Sono una delle realtà più interessanti della nuova scena rap italiana e venerdì 10 agosto saranno tra i protagonisti della prima edizione del Bella Storia Social Music Festival, la kermesse dedicata alla musica indie italiana che avrà luogo il 10 e 11 agosto a Venticano, in provincia di Avellino. Ecco tutte le informazioni per partecipare al concerto dei Coma_Cose.

Estate tour

I Coma_Cose saranno ospiti del Bella Storia Social Music Festival con il loro “Estate tour”, che li ha visti calcare i palchi dei festival e delle manifestazioni più importanti della penisola, dalla metà di giugno. Il tour è cominciato dopo la pubblicazione dell’ultimo singolo del duo, “Nudo integrale”, uscito a maggio 2018.

I Coma_Cose sono composti da Fausto Lama, pseudonimo di Fausto Zanardelli, bresciano, classe 1981, e Francesca, conosciuta anche come California, originaria di Pordenone. Il loro esordio come duo risale a febbraio 2017, con il brano “Cannibalismo”, accompagnato dall’omonimo videoclip realizzato dallo stesso Lama. A “Cannibalismo” hanno fatto seguito “Golgota”, “Deserto”, “Jugoslavia”, e alla fine, hanno pubblicare un mini-album, un EP intitolato “Inverno ticinese”.

La loro musica nasce da un’elaborazione inedita tra cantautori italiani anni ’60 e ’70 e l’universo hip-hop, con un risultato molto personale.

Il Bella Storia Social Music Festival

I Coma_Cose si esibiranno sul palco del Bella Storia Social Music Festival il 10 agosto, nella serata inaugurale della prima edizione della manifestazione. Sul palco Chime del Polo Fieristico di Venticano, in provincia di Avellino, il duo si alternerà ai nomi più interessanti della scena indie italiana. Il concerto dei Coma_Cose è previsto per le 21.30, prima di loro il fenomeno del web The Andrè e, a seguire, alle 22.30, Ghemon.

Tra gli altri protagonisti della serata, Joe Clemente, Nitro, Nu Guinea, Myss Keta e una super ospite d’eccezione, Skin, che chiuderà la serata.

La prima edizione del Bella Storia Social Music Festival continuerà anche l’11 agosto e sarà condotta, per entrambe le serate, dai The Jackal, il gruppo diventato famoso proprio attraverso i loro video sui social network. Gli ospiti di sabato saranno Vinyl Giampy, Moda Loda Broda, Enzo Savastano, Willie Peyote, Frah Quintale, Gima, Wrongonyou, Yombe, Quentin40 e Zulu.

Venerdì 10 agosto, in concomitanza con la notte di San Lorenzo, l’associazione ASTRO – Atripalda mette a disposizione gratuitamente dei telescopi per osservare il fenomeno delle stelle cadenti in una location estremamente suggestiva.

Come partecipare al concerto

I biglietti per partecipare al concerto dei Coma_Cose sono in vendita sui circuiti TicketOne e Go Due. Il costo per la singola serata è di 20 euro, a cui vanno aggiunti i diritti di prevendita. L’apertura delle porte è prevista per le ore 16. I concerti si svolgeranno tutti nei due palchi allestiti al Polo Fieristico di Venticano (AV).

Per arrivare a Venticano in auto, prendere la A16 Napoli-Bari. Proseguire poi in direzione Bari. Uscire al casello di Benevento. Svoltare a destra al Castello del Lago, che è una frazione di Venticano. Da qui, seguire le indicazioni per il Polo Fieristico.

È attivo anche un servizio navetta da Avellino, con partenza alle 17 e alle 19 e ritorno all’1 e 30 e alle 4.