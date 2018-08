Bob Sinclair e Albertino insieme al Popfest di Gallipoli

Bob Sinclair ama l’Italia e quest’estate ha deciso di far ballare le maggiori località di vacanza di tutto lo stivale. Dopo essere stato a Gallipoli già lo scorso 25 luglio, il popolare dj francese torna al Praja per il Popfest, il festival salentino della musica dance. Con lui, domenica 12 agosto, un volto altrettanto amato dal popolo della notte, Albertino. Ecco tutto quello che c’è da sapere per partecipare all’evento.

Il Popfest di Gallipoli

Il Popfest - People of Pleasure, il festival itinerante di musica pop dance ed elettronica che si svolge a Gallipoli dal 2010 e che porta nella città salentina i migliori dj della scena internazionale. Ogni anno sono circa 100mila le persone che partecipano alle serate che si svolgono nelle discoteche più in di Gallipoli, tra la Praja, sul lungomare Galilei, e le Cave, in contrada Li Monaci.

Il Popfest negli anni è diventato un vero e proprio punto di riferimento per il popolo della notte che ogni estate anima la città salentina.

I biglietti per partecipare alla serata con Bob Sinclair e Albertino al Praja di Gallipoli sono disponibili a partire da 22,88 euro presso la biglietteria in via Kennedy 1.

Bob Sinclair e Albertino

Il 12 agosto il superospite del Popfest sarà Bob Sinclair, che animerà il pubblico di giovani con le sue hit internazionali. Con lui, alla consolle, anche Albertino, il popolare dj e conduttore radiofonico amato da più generazioni.

Bob Sinclair, pseudonimo di Christophe Le Friant, ha cominciato come dj di musica funky, hip-hop e acid-jazz. La sua prima hit è stata “Gym tonic” ma Bob è diventato famoso in tutto il mondo con il brano “Love generation” del 2005, che gli ha spalancato le porte del successo. Nel 2006, infatti, Sinclair ha vinto il World Music Award come miglior dj del mondo. Il suo nome d’arte è ispirato a Bob Saint-Clair, il personaggio interpretato da Jean Paul Belmondo nel film del 1973 “Come si distrugge la reputazione del più grande agente segreto del mondo”.

Albertino, nome d’arte di Sabino Alberto Di Molfetta, è il fratello minore del dj Linus e comincia a muovere i primi passi nella radiofonia alla fine degli anni Settanta. Nel corso degli anni, grazie anche alla partecipazione a diversi programmi televisivi, è diventato uno dei dj e speaker radiofonici più amati dai giovani, superando anche le barriere generazionali. Ancora oggi, Albertino riesce a parlare a un pubblico eterogeneo e la partecipazione a un evento come il Popfest lo dimostra.

Come arrivare a Gallipoli

Se non siete già in vacanza in Salento e volete arrivare a Gallipoli solo per partecipare all’evento con Bob Sinclair e Albertino, potere raggiungere la località sia in auto che in treno.

Chi proviene da nord deve arrivare a Bari percorrendo l’autostrada A14 Adriatica (Bologna-Taranto) o l’autostrada A16 (Napoli-Canosa). Uscendo dall’autostrada, bisogna proseguire per la superstrada che porta a Brindisi e a Lecce, e percorrerla tutta. Poco prima di arrivare a Lecce, imboccare lo svincolo Tangenziale Ovest – Gallipoli e, dopo alcuni chilometri, prendere l’uscita per Gallipoli e imboccare la statale 101.

Chi proviene dalla Calabria o dalla Sicilia deve prima raggiungere Taranto, percorrendo la statale 106. Una volta arrivati a Taranto, proseguire per Brindisi percorrendo la statale 7 e da qui per Lecce. La strada è poi la stessa già indicata.

Per chi arriva in treno, la fermata è sempre quella di Lecce, da qualsiasi parte d’Italia si provenga. Da qui, prendere o un treno locale o un autobus fino a Gallipoli.