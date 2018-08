“Un’orchestra per Pino Daniele”, l’omaggio di Amalfi al cantautore

Il 7 giugno allo Stadio San Paolo di Napoli si è tenuto lo splendido tributo live “Pino è” per ricordare Pino Daniele a tre anni e mezzo di distanza dalla sua scomparsa. A partecipare tra gli altri ci furono Alessandra Amoroso, Biagio Antonacci, Claudio Baglioni, Mario Biondi, Francesco De Gregori, Tullio De Piscopo, Elisa, Emma, Tony Esposito, Giorgia, J-Ax, Jovanotti, Fiorella Mannoia, Gianna Nannini, Eros Ramazzotti, Ron, Tiromancino, Giuliano Sangiorgi, James Senese e Antonello Venditti. Ma il ricordo di Pino Daniele è ancora vivo in tantissimi appassionati di musica e così il cantautore napoletano continua ad essere omaggiato anche in quest’estate. Il suo ricordo riecheggia questa volta nello splendido progetto “Un’orchestra per Pino Daniele”, un’idea nata nel 2015 e che con il corso del tempo si è sviluppata diventando un progetto ambizioso e di assoluta unicità. Tutto nasce da un’intuizione del pianista e direttore artistico Simone Sala che ha puntato alla fusione tra la band formata da diversi elementi del super-gruppo storico di Pino con un’orchestra d’archi e legni. Partiti con una tappa ad Isernia, il progetto è pronto ad affrontare una serie di spettacoli. Stasera alle 21 sarà di scena ad Amalfi nella meravigliosa cornice di piazza Municipio in quello che è a tutti gli effetti un appuntamento imperdibile del cartellone estivo di eventi dell’Antica Repubblica Marinara. Come per tutti gli altri eventi del programma, il concerto è gratuito.

La formazione di “Un’orchestra per Pino Daniele”

La formazione di puro talento che dà vita a “Un’orchestra per Pino Daniele” è formata da Ilaria Bucci (voce), Michele Simonelli (voce), Alessandro Florio (chitarra), Simone Sala (piano), Mino Berlano (basso), Claudio Romano (batteria) e la “Molise Light Orchestra” diretta dal Maestro Antonello Capuano. Di questo straordinario ensemble fanno parte anche James Senese, Tony Esposito ed Ernesto Vitolo componenti storici della band di Pino Daniele (parte della superband di “Vai mò”, “Nero a Metà” e del concerto evento in Piazza Plebiscito del 1981). In particolare Vitolo è stato fondamentale per la realizzazione del progetto mettendo a disposizione del direttore Antonello Capuano le partiture che sono poi state sapientemente arrangiate per orchestra. “A me me piace o’ blues”, “Chi tene ‘o mare”, “Quanno Chiove”, “Tutta N’Ata Storia”, “E Sona Mò”, “Je so' pazzo”, “Napule è”, questi e tanti altri grandi successi di Pino Daniele verranno riproposti rispettando quasi filologicamente armonie e strutture dei brani così come venivano suonati dal cantautore napoletano.

La superband di Pino Daniele

Del progetto “Un’orchestra per Pino Daniele” fanno parte anche alcuni elementi della superband che ha segnato la carriera dell’artista scomparso tre anni e mezzo fa. La presenza di James Senese al sax, Tony Esposito alla batteria e Ernesto Vitolo alle tastiere accanto ad un’intera orchestra sinfonica permetteranno di vivere emozioni uniche nel segno della musica e del ricordo di Pino Daniele. Senese, Esposito e Vitolo hanno vissuto momenti fondamentali della carriera del cantautore partenopeo regalando alla storia della musica italiana pezzi immortali che verranno riproposti questa sera ad Amalfi. Intanto a distanza di tre anni e mezzo dalla scomparsa di Pino Daniele, a maggio è stato pubblicato un inedito “Resta quel che resta” inciso oltre nove anni fa, ma ritrovato solo ora. Gli introiti della vendita saranno interamente devoluti ai progetti benefici della Pino Daniele Trust Onlus, gemellata con l’Associazione Oncologia Pediatrica e Neuroblastoma – OPEN Onlus e della Pino Daniele Forever Onlus, gemellata invece con Save the Children.