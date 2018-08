Alvaro Soler: tutto sul concerto a Roma

Alvaro Soler arriverà a Valmontone, in provincia di Roma, l’11 agosto per un concerto da non perdere. Sarà la penultima tappa del suo Summer Tour 2018

Alvaro Soler è ormai diventato una certezza quando si fa riferimento ai tormentoni dell’estate e anche quest’anno sta facendo ballare il suo pubblico con la hit “La Cintura”. Il suo Summer Tour 2018, che prevede quattro tappe in Italia, è partito il 18 luglio a Marostica (VI) – Marostica Summer Festival. Il 10 agosto Alvaro Soler sarà a Melilli (SR) – Piazza San Sebastiano, l’11 agosto a Valmontone (ROMA) – Valmontone Outlet Summer Festival, mentre l’appuntamento finale sarà il 12 agosto a Forte dei Marmi (LU) – Villa Bertelli. Nel frattempo è tutto pronto a Roma per il suo arrivo e in attesa del grande evento, il cantautore è stato anche ospite del Deejay on Stage a Riccione facendo il tutto esaurito. Una grande soddisfazione per Alvaro Soler che in pochi anni è diventato uno degli artisti pop più apprezzati dal pubblico italiano. Dal 2015 l’artista spagnolo continua a mietere successi e ha conquistato il disco di platino per “Eterno Agosto”, l’album di debutto che è rimasto in classifica per 53 settimane consecutive. Al suo interno le hit estive “El mismo sol”, “Sofia” e “Libre” tutte canzoni che verranno eseguite nel concerto di Roma.

Alvaro Soler in concerto a Roma, la possibile scaletta

A 27 anni Alvaro Solver può vantare nel complesso 36 dischi d’Oro e di Platino e milioni di stream e visualizzazioni sulle piattaforme Youtube e Vevo. Un successo inarrestabile che amplifica la grande attesa per la tappa in programma al Valmontone Outlet Summer Fest sabato 11 agosto. Tenendo in considerazione la prima data del tour e le altre serate live di Alvaro Soler, la scaletta del concerto potrebbe essere questa:

Animal Veneno Volar La vida seguirá Yo Contigo Tu Conmigo Que pasa Agosto Lucía El mismo sol Si no te tengo a ti Libre Esperándote Esta noche Sofía Tengo un sentimiento La Cintura El camino Cuando volverás El mismo sol

Tra le canzoni ovviamente c’è anche “La Cintura” l’ultima hit pubblicata da Alvaro Soler. Il brano uscito a fine maggio ha raggiunto in poche settimane la top 3 della classifica singoli e la top 10 dei brani più ascoltati in radio e su Spotify Italia. Da poco è stata realizzata anche la versione remix de "La cintura", che vede la partecipazione del rapper statunitense Flo Rida e Tini, attrice e cantate argentina diventata famosa per il suo ruolo da protagonista nella serie "Violetta". La canzone “La Cintura” è stata certificata doppio disco di platino in Italia confermandosi un autentico tormentone dell’estate 2018.

Alvaro Soler in concerto, info e biglietti

L’artista spagnolo ed ex giudice della trasmissione televisiva X FACTOR si esibirà a Valmontone in provincia di ROMA) per il Valmontone Outlet Summer Festival. Si tratta della terza di quattro tappe di un mini tour estivo che Alvaro Soler ha tenuto in giro per l’Italia. Il concerto a Roma inizierà alle ore 21.00 e l’area Palco è l’Ingresso Food Court. Ad oggi i biglietti sono in vendita on-line su www.ticketone.it e www.ticketmaster.it. E il prezzo è di 15€ posto unico in piedi + diritti di prevendita. È previsto l’ingresso ridotto per i possessori di #ValmontoneCard posto unico in piedi 10€, in vendita presso l'info point del village (fino ad esaurimento posti disponibili).