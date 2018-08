Sum 41: tutte le info sulle tappe italiane del tour 2018

Sembra un tuffo nel passato, ma è tutto vero. Dopo il mirabolante successo ottenuto a I-Days 2017, che ha visto tra gli ospiti Sum 41, Linkin Park e Blink 182, la band capitanata da Deryck Whibley porterà ancora una volta la sua musica sui palchi italiani. Tre le date: Empoli, Rimini e Lignano Sabbiadoro.

I Sum 41 in concerto in Italia nel 2018: tutte le info sul tour

Tre sono le date italiane dei Sum 41, che si esibiranno anche quest’anno per portare il loro pluripremiato punk rock a tutti i fan di nuova e vecchia data. Il primo appuntamento sarà a Empoli, giovedì 30 agosto 2018, a partire dalle 21:30 al Parco di Serravalle.

Seconda tappa a Rimini, al Fiera Park Rock, venerdì 31 agosto 2018 alle ore 20. Il terzo e ultimo appuntamento sarà a Lignano Sabbiadoro il primo settembre, presso l’Arena Alpe Adria, a partire dalle ore 19.

Per il secondo anno consecutivo, dunque, i fan degli esplosivi Sum 41 potranno godersi i grandi successi della band che ha accompagnato un’intera generazione di rocker. I biglietti degli eventi sono già in prevendita sui circuiti come TicketOne e TicketMaster.

In occasione del tour 2018, la band formata da Deryck Whibley (voce e chitarra ritmica), Dave Baksh (prima chitarra), Tom Thacker (chitarra), Jason McCaslin (basso) e Frank Zummo (batteria) porterà alcuni dei successi che hanno fatto grande il nome dei Sum 41 dagli anni ’90 a oggi. Dopo il grande ritorno alle luci della ribalta con il disco del 2016, “13 Voices”, e il singolo “Fake My Own Death”, la band ha dimostrato di avere ancora molto da dire e, soprattutto, numerosi fan ancora affezionati alla loro musica. Per il momento, i Sum 41 non hanno rilasciato annunci su una possibile nuova release di inediti.

Sum 41: la possibile scaletta dei concerti in Italia 2018

In occasione delle tappe italiane del tour dei Sum 41, tra Empoli, Rimini e Lignano Sabbiadoro, i punk rocker si esibiranno tra vecchie e nuove canzoni per ripercorrere assieme ai fan le hit della loro carriera.

Ecco la possibile scaletta del concerto dei Sum 41, tenendo presente che le canzoni potrebbero variare in ordine e quantità:

The Hell Song

My Direction

All Messed Up

A.N.I.C.

Never Wake Up

T.H.T.

Thanks for Nothing

Hyper-Insomnia-Para-Condrioid

No Brains

Over My Head (Better Off Dead)

Mr. Amsterdam

Billy Spleen

Still Waiting

Hooch

Walking Disaster

Fake my own Death

We’re all to Blame

Motivation

In too Deep

Pieces

Fat Lip

Faint / Bleed it out (Linkin Park cover)