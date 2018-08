Luigi Grechi De Gregori e la sua estate Tangos e mangos: l'INTERVISTA

(@BassoFabrizio)



E' proprio lui, Luigi Grechi De Gregori, ha dire che ogni tanto bisogna staccare la spina dai pensieri seriosi. Lo fa, in questa estate calda e bollente, col brano Tangos e Mangos, uno iato in una storia musicale complessa e profonda. Che prosegue senza sosta da molti anni. In parallelo, con scarsi contatti ma profondo affetto, con quella del fratello Francesco. Lo abbiamo intervistato.



Tangos e mangos per rinfrescare la sua estate?

La mia, come sempre, è un po' vacanza e un po' lavoro. Il brano nasce come replica al cambiamento delle regole nella distribuzione musicale. Certo non rientra nelle mie ballad ma ho una sfida da portare avanti.

Quale?

Mentre tutti si appoggiano ai social io voglio rivitalizzare il mio sito. Vado contro corrente.

Come è nata Tangos e Mangos?

Se c'è una qualità di cui vado fiero è la sincerità. Dunque era una canzone scritta tempo fa e relegata alle serate con amici, quella baldoria da osteria.

Poi come ha deciso di pubblicarla?

Da un po' mi girava in testa, con quella sua linea nonsense. Quando ho visto gente piegata in due dal ridere ho realizzato che aveva delle potenzialità.

Il prossimo disco sarà così?

Credo che sarà più complesso. Ne parliamo nella primavera 2019.

Oggi esisterebbe il Folk Studio?

Credo di sì. A Torino c'è il Folk Club che porta avanti quella tradizione. Un accompagnamento minimale e meno virtuosismi.

La canzone è poesia? Lei ha ha avuto contatti con la Beat Generation.

Ma cosa è la poesia? La Beat Generation non è una scuola. Ferlinghetti è quasi ottocentesco, poi c'è una scuola parigina intellettuale e surreale. Keruac e Ginsberg avanzavano a modo loro. Vuole una risposta?

Se può.

Ungaretti con la sua faccia era la poesia.

Lei è un non allineato.

A me va bene così. Ho cominciato strimpellando malamente la chitarra. Sono naif.

Due canzoni sue sono dedicate a Sante Pollastri, il leggendario bandito la cui vita si collegò a quella del campione di ciclismo Costante Girardengo: chi sarebbe oggi Pollastri?

Non ci sono più stati banditi come lui. Il primo delitto aveva una motivazione: uccise un carabiniere che aveva violentato sua sorella. Per quello rischia il massimo della pena e si dà alla fuga ma servono soldi per la latitanza.

E lui che fa?

Cerca di raccogliere soldi, poi viene arrestato ed è un detenuto modello.

Dal cuore d'oro.

Eccome. A Novi Ligure sposa una ragazza madre e per mantenere la famiglia inizia a girare i paesi vendendo biancheria che trasportava con una bicicletta.

Onesto in toto?

Beh fa un piccolo commercio di sigarette. Una volta dei finanzieri lo hanno notato, lui temeva già di passare dei guai e invece avendolo riconosciuto volevano solo il suo autografo.