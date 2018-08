La Dark Polo Gang arriva a Deejay On Stage: ecco cosa c’è da sapere

La trap della Dark Polo Gang ospite a Riccione per Deejay On Stage

Stasera, 8 agosto, la Dark Polo Gang sarà ospite di Deejay On Stage a Piazzale Roma, Riccione. Come di consueto, lo spettacolo inizierà per le ore 21.00 e vedrà sul palco anche i concorrenti del contest lanciato da Radio Deejay. Le serate di Deejay On Stage sono tutte rigorosamente a ingresso libero.

In questo agosto ricco di concerti, la Dark Polo Gang proseguirà poi col “British Dj Set Tour”, queste le prossime date: 13 agosto al Red Valley Festival di Arbatax (OG), 25 agosto alle Indie Club di Cervia (RA) e 1 settembre all’Home Festival di Treviso.

La storia della Gang

La Dark Polo Gang è un collettivo trap italiano nato a Roma nel 2014. La band è attualmente formata da tre amici di lunga data, conosciuti al pubblico come Tony Effe, Wayne Santana e Dark Pyrex. Quarto membro del gruppo può considerarsi a tutti gli effetti il beatmaker italoamericano Sick Luke, produttore della maggior parte dei pezzi. È con lui che la Gang è passata dal rappare per divertimento a una seria produzione dei brani.

“Full Metal Dark”, il primo album, è stato pubblicato nel 2015 in download gratuito. Al debut sono seguiti tre album individuali contenenti varie collaborazioni: “Crack Musica” di Tony Effe e Dark Side (che si è da poco ritirato dal gruppo per intraprendere una carriera solista), “Succo Di Zenzero” di Wayne Santana e “The Dark Album” di Dark Pyrex. Per la Dark Polo Gang la vera svolta è arrivata con il secondo disco “Twins” (23 giugno 2017), che ha debuttato direttamente in vetta alla Classifica Album della FIMI guadagnandosi poi il titolo di disco di platino.

Il successo della trap

Dark Polo Gang, Sfera Ebbasta, Ghali: questi sono solo alcuni dei nomi degli artisti più famosi del momento, tutti parte della scena trap italiana. Tanto amata quanto odiata, la trap ha come principale target un pubblico di giovanissimi e spopola in rete (ovviamente social compresi). Nei testi della DPG troviamo la passione per la moda, riferimenti alla droga e l’ostentazione di soldi e ricchezza. Il loro slang è diventato così famoso da far finire la parola “bufu” (loro neologismo, acronimo di "By Us Fuck You", gergo statunitense che si può tradurre con "vedi di andartene aff…").

“British”, l’ultimo singolo

Lo scorso 11 maggio è uscito "British", il nuovo singolo della Dark Polo Gang. Come spiegato dagli stessi autori ai microfoni di Radio Deejay, il brano è nato mentre i tre si trovavano dal parrucchiere: i ragazzi volevano un nuovo taglio "british", che nello slang della Gang è sinonimo di "alla moda", "figo".

Dark Polo Gang, la docuserie

I più accaniti fan della Gang possono seguire le vicende di Tony Effe, Wayne Santana e Dark Pyrex anche tramite la nuova docuserie di TIMVision “Dark Polo Gang – La Serie”, uscita lo scorso 5 maggio. Un totale di 12 episodi per entrare nella quotidianità della DPG, fatta sì di canzoni e concerti ma anche di party, sfilate, shopping ed eventi.