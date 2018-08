Il mito dei Beach Boys rivive al Summer Jamboree 2018

È la grande serata del Big Hawaiian Party al Summer Jamboree di Senigallia. L’evento di punta del festival dedicato al rock’n’roll avrà stasera due ospiti d’eccezione: David Marks, chitarrista dei Beach Boys, e Dean Torrance, una delle due metà degli Jan&Dean. Due mostri sacri della musica surf, che saranno accompagnate nella notte senigalliese dalla Surf City Allstars, band anch’essa proveniente dagli Stati Uniti. La loro esibizione è prevista per le 21.30 circa e dovrebbe accompagnare la festa tra “Surfin’ USA”, Barbara Ann” e tutto il grande repertorio dei due artisti fino alla mezzanotte. Da lì in avanti, però, non si smette mica di ballare: la festa sarà animata dai dj nostrani Jolly Rockers, Greg e Max Paiella. A completare una serata indimenticabile per gli amanti delle atmosfere anni Cinquanta e Sessanta, nelle altre due location del Jamboree altrettanti ospiti stranieri: gli americani Margraves ai Giardini della Rocca e gli australiani The Rechords in Piazza Garibaldi.

Marks e Torrance, la storia della musica surf

David Marks iniziò a scrivere la sua storia nei Beach Boys sin dagli albori. Era vicino di casa della famiglia Wilson per cui si unì al gruppo di Brian, Dennis e Carl appena quattordicenne. Coi Beach Boys registrò i primi quattro album, compreso quel “Surfin’ USA” che valse loro la fama mondiale. Il suo fu un contributo fondamentale nel forgiare il sound tipico della band, con quei riff di chitarra che rendeva le loro hit irresistibili. Uscito dal gruppo nel 1963, continuò una prolifica carriera in altre band rock’n’roll, tornando comunque più volte a condividere il palco coi fratelli Wilson. Oggi Marks, comunque, continua a portare in giro per il mondo tutti i grandi successi con i quali i Beach Boys impressero il loro marchio a fuoco non solo sulla musica, ma su tutta la cultura americana di un’epoca.

Dean Torrance, invece, fondò con l’amico Jan Berry gli Jan&Dean. Nati nel 1958, raggiunsero l’apice del loro successo nel biennio 1963-1964, trascinati proprio dal successo degli amici Beach Boys. Di recente, tra l’altro, una delle loro canzoni di maggiore successo, “Heart and Soul”, ha trovato nuova vita grazie all’inserimento nella colonna sonora del film “Big” di Tom Hanks. L’avventura degli Jan&Dean, però, durò molto poco: nel 1966 un grave incidente occorso a Berry li costrinse a sciogliere il sodalizio.

Cosa fare per non perdersi l’evento

La grande festa sulla Spiaggia di Velluto, evento di punta del Summer Jamboree, inizierà già dalle 18 sull’arenile davanti al ristorante Acquapazza, sul Lungomare Mameli. Per la prima volta, l’evento non sarà ad ingresso libero: il biglietto costa 12 euro e non sarà consentito l’accesso a più di diecimila persone. Per ora il soldout non c’è, ma i tagliandi rimasti non sono moltissimi. L’area circostante al concerto sarà praticamente blindata per cui è consigliato arrivare a piedi o servendosi del servizio navetta messo a disposizione dal festival, che farà la spola dalle 17 alle 4 del mattino dalla stazione ferroviaria a via Tommaseo e ritorno. Per coloro che arriveranno da fuori città, previsti anche treni speciali verso San Benedetto del Tronto e Rimini rispettivamente alle 3.25 e alle 3.37.