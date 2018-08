John Butler Trio: tutto sul tour in Italia

La band australiana John Butler Trio si prepara, con tre date di fine ottobre, a omaggiare l’Italia con la sua pluripremiata musica rock, blues e folk. Il “John Butler Trio World Tour” è pronto a calcare i palcoscenici di tutto il mondo, con un occhio di riguardo per il nostro paese.

John Butler Trio: le 3 date italiane del World Tour

I John Butler Trio si esibiranno anche in Italia, regalandoci ben 3 delle tappe del loro tour mondiale. La prima a Roma, il 26 ottobre, presso l’ATLANTICO Club. Il secondo concerto si terrà sabato 27 ottobre a Padova, presso il Gran Teatro Geox. Il terzo appuntamento è invece a Milano, domenica 28 ottobre, all’Alcatraz.

I concerti di Roma e Padova avranno inizio alle ore 21:30, mentre quello a Milano comincerà alle 21. La prevendita dei biglietti è iniziata su circuiti come TicketOne alla cifra di 29-30 euro per il ticket più economico. Per motivi di bagarinaggio non è possibile acquistare più di 4 biglietti a persona.

Il “John Butler Trio World Tour 2018” ripercorre le tappe del successo ventennale della band e accompagnerà l’arrivo del nuovo disco, “Home”, previsto in uscita per il 28 settembre con la Nettwerk Records.

John Butler Trio: tra nuove hit e fan di vecchia data

Guidata da John Butler, la band ama viaggiare il mondo e portare con sé il messaggio della sua musica folk con connotazioni rock. Butler è un uomo dai forti ideali che infonde nelle note delle sue canzoni: da sempre ambientalista convinto, è il leader della band formata da Bryon Luiters, bassista, e dal percussionista Grant Gerathy. Nella loro terra d’origine, l’Australia, hanno raccolto molti consensi e ancora più premi: oltre ad aver conquistato le vette delle classifiche, hanno ottenuto diversi ARIA (“Best Blues and Roots Album” e “Best Independent Release” per svariati anni) e APRA Awards per la musica indipendente.

Il nuovo album “Home”, in arrivo a settembre, sarà un seguito del vincitore dell’ARIA 2014, “Flesh & Blood”. Il suo ultimo disco sarà un tributo, come facilmente si può immaginare, alla propria casa. Gli innumerevoli tour in giro per il mondo hanno spinto Butler a viaggiare dappertutto, e a sperimentare la dualità tra il trovarsi lontano dai propri cari e l’importanza di veder realizzati i propri sogni. A spiegarlo è stato John Butler stesso, parlando ai microfoni del Billboard.

“Home” è stato registrato e prodotto, per la maggior parte, con Jan Skubiszewski, il pluripremiato produttore, compositore e ingegnere del suono australiano. In questo LP, il John Butler Trio ha sperimentato con nuove sonorità per gettarsi in un “salto creativo”, che aggiungerà elementi elettronici e hip-hop alla sua già ricchissima produzione di sfumature e influenze.