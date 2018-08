Cesare Cremonini live: 5 nuove date e possibili novità sulla scaletta

L’inarrestabile Cesare Cremonini ha annunciato altre nuove date per il tour nei palazzetti che lo vedrà impegnato nei mesi di novembre e dicembre. Dopo l’enorme successo dei concerti estivi negli stadi, il cantautore bolognese ha raddoppiato (e triplicato) gli appuntamenti già previsti per l’autunno. Ecco tutte le date e le possibili novità sulla scaletta del Cesare Cremonini live 2018.

Le nuove date

Non appena sono stati messi in vendita i biglietti per il tour di Cesare Cremonini nei palazzetti, molte delle date sono andate subito sold out. Per questo motivo, il cantautore ha deciso di aggiungere 5 nuove date ai concerti, che diventano così 22. Raddoppiate le date di Mantova, di Firenze, di Rimini, triplicate quella di Bologna e di Bari. Ecco il calendario completo:

3 novembre Mantova (Palabam) nuova data

4 novembre Mantova (Palabam)

6 novembre Torino (Pala Alpitour)

9 novembre Milano (Mediolanum Forum)

10 novembre Milano (Mediolanum Forum)

13 novembre Conegliano, TV (Zoppas Arena)

14 novembre Padova (Kioene Arena)

16 novembre Firenze (Mandela Forum)

17 novembre Firenze (Mandela Forum) nuova data

20 novembre Rimini (RDS Stadium)

21 novembre Rimini (RDS Stadium) nuova data

23 novembre Ancona (Palaprometeo Estra)

27 novembre Bologna (Unipol Arena)

28 novembre Bologna (Unipol Arena)

29 novembre Bologna (Unipol Arena) nuova data

1 dicembre Bari (Palaflorio)

2 dicembre Bari (Palaflorio)

3 dicembre Bari (Palaflorio) nuova data

5 dicembre Eboli (Palasele)

8 dicembre Acireale (Pal’Art Hotel)

11 dicembre Roma (Palalottomatica)

12 dicembre Roma (Palalottomatica)

I biglietti per le nuove date, con prezzi a partire da 41,40 euro, sono già disponibili in prevendita su TicketOne e TicketMaster e attraverso i canali di vendita autorizzati.

Novità anche nella scaletta?

Non è ancora stato diramato nessun comunicato sulla scaletta del tour “Cremonini live 2018”, il cantautore potrebbe aver lasciato la stessa del tour negli stadi o potrebbe averne preparata una nuova, dedicata ai concerti nei palasport. Grande spazio verrà dato, naturalmente, all’ultimo album, “Possibili scenari”, nato da due anni di lavoro e pubblicato nel 2017. E sono solo possibili scenari quelli che possiamo ipotizzare sulla scaletta dei concerti. Non potranno mancare, sicuramente, brani come “Poetica”, “Nessuno vuole essere Robin” e “Kashmir-Kashmir”, i tre singoli che hanno trascinato il disco ai vertici delle classifiche. Così come ci saranno sicuramente alcuni dei cavalli di battaglia del cantautore bolognese, come “Il comico (sai che risate)”, “Padre madre”, “Buon viaggio”, “Mondo”, “Logico”, “Vieni a vedere perché”, “Greygoose”, “Latin lover”, “Il pagliaccio” e “La nuova stella di Broadway”, solo per citarne alcuni. Nei suoi live, Cesare non può non cantare dal vivo alcuni dei successi incisi con i Lunapop, per cui, molto probabilmente, anche per il tour invernale, i fan canteranno con lui brani come “50 Special” o “Un giorno migliore”.

Per avere conferma di quello che sarà lo show di Cesare Cremonini non resta che aspettare il 3 novembre, quando si alzerà finalmente il sipario sui live e le prime note cominceranno a risuonare nell’aria. Appuntamento a Mantova, al Palabam, per la data inaugurale del Cesare Cremonini live tour 2018 nei palazzetti.