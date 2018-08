Tom Jones, tutte le info sul concerto a Cagliari

77 anni portati con la grinta e il fascino di sempre, Tom Jones, leggendario interprete di brani come “Sex bomb”, “It’s not unusual” e “I’ll never fall in love again”, sarà in concerto in Italia il prossimo 9 agosto. Il cantante gallese terrà un live in Sardegna, al Forte Village Arena di Santa Margherita di Pula, in provincia di Cagliari. Ecco tutto quello che c’è da sapere per partecipare al concerto.

Long Lost Suitcase

Tom Jones sta portando sui palchi di tutto il mondo i suoi più grandi successi e anche i brani tratti dal suo ultimo album, il 41esimo, “Long lost suitcase”, uscito nel 2015. Con questo album, il cantante gallese è tornato alle origini, con delle ballate blues e delle cover che sono stati importanti per la sua vita personale e la sua carriera. “Long Lost Suitcase” completa una trilogia iniziata con “Praise & Blame”, uscito nel 2010, e “Spirit in the Room”, uscito nel 2012. Tutti e tre i dischi sono stati prodotti da Ethan Johns.

I biglietti per partecipare al concerto al Forte Village Arena sono disponibili sui canali di vendita ufficiali, con prezzi a partire da 69 euro.

La possibile scaletta

Non è ancora stata diramata la scaletta ufficiale del concerto di Tom Jones del 9 agosto al Forte Village Arena di Cagliari, alle ore 21.30. Ecco quale potrebbe essere la scaletta, in base agli ultimi concerti tenuti dal cantante:

Burning Hell (John Lee Hooker cover) Run On ([traditional] cover) Mama Told Me Not to Come (Randy Newman cover) Did Trouble Me Raise a Ruckus ([traditional] cover) Sex Bomb Take My Love (I Want to Give It All to You) (Little Willie John cover) Cry to Me (Solomon Burke cover) Delilah Soul of a Man (Blind Willie Johnson cover) Green, Green Grass of Home (Johnny Darrell cover) What's New Pussycat? It's Not Unusual You Can Leave Your Hat On (Randy Newman cover) If I Only Knew I Wish You Would (Billy Boy Arnold cover) What a Wonderful World (Louis Armstrong cover) Kiss (Prince cover) Strange Things Happen Everyday (Sister Rosetta Tharpe cover)

Mezzo secolo di carriera

Tom Jones ha iniziato la sua carriera ultracinquantennale nel 1963, alternando le esibizioni nei pub e nei locali a lavori più comuni durante il giorno, tra cui l’operaio e il venditore porta a porta. Le sue prime esperienze lo vedono cantare con lo pseudonimo di Tony Scott ma ha molte difficoltà a farsi accettare dalle case discografiche, perché il suo atteggiamento sul palco viene considerato troppo trasgressivo e sessualmente esplicito.

Il cantante, infatti, all’epoca si ispira molto a Elvis Presley e alle sue movenze sexy, motivo per cui avrà anche problemi a essere ospitato in alcune trasmissioni televisive.

Sarà proprio questo suo modo di muoversi sul palco, uniti a un abbigliamento molto sexy, a conquistare il pubblico femminile, facendolo diventare un vero e proprio sex symbol.

Nel corso di mezzo secolo di carriera, Tom Jones ha venduto oltre 100 milioni di dischi e nel 2006 è stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere dalla Regina d’Inghilterra.

Tom Jones è anche un attore ed è stato protagonista, nel ruolo di se stesso, nel film di Tim Burton, “Mars Attacks!”, oltre ad aver partecipato ad alcuni episodi di “Will, il principe di Bel Air” e dei “Simpson”.

Come raggiungere il Forte Village

Forte Village si può raggiungere, dall’aeroporto di Cagliari, o prendendo un autobus (linea 129 o linea 133) o prendendo l’auto. Santa Margherita di Pula dista circa 45,5 chilometri dall’aeroporto. In autobus, il viaggio dura circa 1 ora e 5 minuti, mentre in auto impiegherete circa 50 minuti.