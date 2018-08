Ferragosto con la chitarra: la top ten del cantautore Marco Greco

Marco Greco è un cantautore della nuova generazione, un classicista che sa padroneggiare musica e parole. E infatti ha vinto il Premio della Critica a Musicultura 2018 . In esclusiva per noi sceglie le 10 canzoni per rendere indimenticabile il nostro ferragosto

E' Abbiamo vinto noi il nuovo singolo del cantautore romano Marco Greco. Il brano che ci avvicina all'album di debutto, è stato premiato all'ultima edizione della rassegna Musicultura con il Premio della Critica. E' una ballata intima ricca di suoni dal sapore mediterraneo che sembra instaurare un dialogo con la vita e il destino. Si percepiscono echi del primo Modugno e dell'immaginario di Dalla, tutti segnali di una apparteneza a un cantautorato classico. Il tratto distintivo del suo fare musica si manifesta nella rapidità, nell’immediatezza, e in uno stile fotografico delle descrizioni, un procedere per immagini molto vicino al mondo cinematografico che crea atmosfere musicali e liriche dense di colori, profumi e sensazioni. Abbiamo vinto noi è il terzo singolo che farà parte del debut album in arrivo, prodotto, come ultima fatica discografica, da Fausto Mesolella, anima musicale degli Avion Travel. Qui racconta in esclusiva le dieci canzone che vanno suonate a ferragosto con la chitarra, per rendere quel giorno indimenticabile.

Jovanotti - Raggio di sole

La spensieratezza di estati bellissime per il brano vincitore del Festivalbar 1999. Una colonna sonora ideale tra natura, amori e sentimenti vivi.



Gipsy Kings - Jobi Joba

Un lungo viaggio in auto nelle campagne andaluse. I suoni e i colori della rumba catalana, attraverso chilometri di strade infuocate dal sole.



Lucio Dalla - Canzone

Brano bellissimo e luminoso con un videoclip ambientato a Napoli. Il Sud nelle parole e nella musica di uno dei miei artisti di rifermento con l’estate del Sud e tutti i suoi significati.



Tiromancino - Piccoli miracoli

Una canzone che suonavo spesso in spiaggia al tramonto. La melodia del brano e la voce delicata di Zampaglione incorniciano una perfetta fotografia del clima estivo.



Sting - Fields Of Gold

La luce dorata estiva, questa è l’immagine che evoca in me questo celebre brano dell’ex frontman dei Police. Un andamento soffice e sognante accompagna l’arpeggio della chitarra classica.



Rino Gaetano - Sfiorivano le viole

“Il sole che bruciava bruciava” recita questa ballata romantica che unisce piccoli haiku dedicati alla stagione estiva ad associazioni di immagini e pensieri tipici del cantautore.



Paolo Conte - Onda su onda

Il maestro Conte in questo brano parla di uno sbarco inatteso in un’isola tropicale di palme e bambù dove ritrovare sé stessi.



Bob Marley - Wait in Vain

Marley è il suono dell’estate per eccellenza. Una musica piena di vita e di energia, si sposa perfettamente con la bella stagione, gli spazi aperti, l’allegria tipica dell’estate.



Shaggy - Angel Un brano perfetto per camminare su qualsiasi lungomare con il vento che ti accarezza la faccia. I ritmi in levare mescolati al pop, sintetizzano perfettamente l’atmosfera dai Caraibi alle coste del Mediterraneo.



Miriam Makeba - Pata Pata

L’Africa, terra del sole e della musica. Nei ritmi della cantante sudafricana ritrovo un binomio travolgente tra il pop internazionale e le danze tradizionali africane da ballare rigorosamente scalzi.