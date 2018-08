Tutto sul concerto di Coez all’Estatica di Pescara

L’Estatica 2018 si arricchisce con una delle tappe più attese. Al Porto Turistico di Pescara si esibirà questa sera Coez, uno degli esponenti di spicco della musica indie italiana, una delle tappe che ha confermato il successo nazionale del rapper cresciuto artisticamente a Roma, che ha gradualmente espresso anche le sue doti da cantautore. Quella del Porto Turistico di Pescara è un’altra delle date che potrebbe confermare la serie di sold out che Coez ha continuato a far registrare anche in estate, dopo che il tour invernale aveva riempito tutti i club e dopo che i suoi singoli, “La musica non c’è”, “Faccio un casino” e “Le luci della città” avevano raccolto numerosi dischi di platino, trascinando l’album “Faccio un casino” tra le prime posizioni della classifica dei più venduti in Italia. A cinque giorni dal live del Velodromo di Palermo, Silvano Albanese, in arte Coez, arriverà al Porto Turistico con l’intenzione di continuare a stupire con gli estratti dell’ultimo album e i brani del suo repertorio.

La scaletta del concerto di Coez a Pescara

Ancora pochi posti disponibili in vista dell’esibizione di Coez al “Porto Turistico” di Pescara. L’artista romano, uno dei più apprezzati della scena musicale pop indie, salirà sul palco a partire dalle 21:30, ripercorrendo le tappe più importanti della sua carriera, dai brani di denuncia a quelli meno impegnati, senza trascurare quelli che trasmettono un messaggio personale e intimo. Per l’apertura dovrebbe essere confermato “Siamo morti insieme”, estratto dal concept album “Non erano fiori” che Coez ha pubblicato nel 2013 e che di recente ha ottenuto la certificazione del disco d’oro. A seguire, una serie di brani estratti da “Faccio un casino”: “Le luci della città”, “Parquet”, “Migliore di me” ed “E yo mamma”, brani in cui progressivamente il cantante mette in mostra il suo lato più intimistico. Molto attese le performance dei brani più conosciuti, come “Faccio un casino” e “La musica non c’è”. In chiusura, dopo “Ciao” e “Barceloneta” che Coez ha inciso con Carl Brave x Franco 126 arrivano due hit del passato: “E invece no” e “La strada è mia”, con cui il rapper e cantautore saluta il suo pubblico, dando appuntamento al prossimo live.

Il futuro di Coez e le ultime tappe del tour “20estate2018”

L’estate di Coez non terminerà però a Pescara. Il rapper e cantautore ha infatti in programma ad agosto le ultime due tappe del “20estate2018”. Il 12 agosto, Coez sarà ospite del Follonica Summer Festival, kermesse musicale organizzata dal comune in provincia di Grosseto che vedrà esibirsi anche Gianna Nannini, Caparezza, Cosmo e Irama. L’ultima data della tournee è in programma il 18 agosto. Coez concluderà il suo personalissimo Giro d’Italia a Lecce, in piazza Libertini: sia per la tappa di Follonica che per quella salentina, si attendono gli ennesimi sold out di un 2018 particolarmente fortunato per il rapper e cantautore. Al termine del “20estate2018” tour, Coez continuerà la sua attività in studio, che non è stata interrotta neppure durante il tour. In cantiere c’è infatti un nuovo lavoro discografico, che però non arriverà nell’imminente. Non è escluso che anche in autunno Coez continuerà a girare l’Italia per raccontare la sua carriera e non solo il suo ultimo album “Faccio un casino”, confermando quanto fatto in estate. Il tour che si concluderà a Lecce ha infatti raccontato l’evoluzione dell’intera carriera del rapper nato a Nocera Inferiore ma da sempre cresciuto a Roma.