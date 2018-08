RTL Power Hits Estate 2018, tutti gli ospiti dell'Arena di Verona

Musica, divertimento e le grandi hit dell’estate. Per la sua seconda edizione, RTL 102.5 Power Hits Estate ha deciso di fare le cose in grande stile, tanto che l’Arena di Verona è già sold out e le aspettative, tra divertimento e sorprese, sono alle stelle. Il grande evento musicale si terrà il 3 settembre e, per l’occasione, verrà incoronata la colonna sonora dell’estate 2018.

RTL Power Hits Estate 2018: programma e biglietti

In collaborazione con EarOne, l’RTL 102.5 Power Hits Estate 2018 promette un programma ricco di musica, italiana e internazionale, aprendo le porte agli artisti del momento che stanno dominando le classifiche. Oltre al concerto, è prevista la premiazione della colonna sonora dell’estate 2018. Proprio come nella prima edizione del Festival, la canzone vincitrice sarà decretata da un sistema di preferenze del pubblico, che potrà votare la sua hit preferita sul sito di RTL. I risultati di questa classifica saranno combinati a quelli di EarOne per l’airplay radiofonico. Tutto questo permetterà di decretare, nel corso della serata, quale sarà il nome della canzone tormentone dell’estate 2018. Durante l’evento verranno inoltre assegnati i premi “RTL 102.5 Power Hits Fimi”, “RTL 102.5 Power Hits SIAE” e “RTL 102.5 Power Hits PMI”.

I biglietti sono andati in prevendita il 5 giugno e sono già sold out su tutti i siti, marcando l’importanza dell’evento che racchiude in una sola serata tutti i grandi nomi della musica del momento. Lo spettacolo avrà inizio alle 8:00 e si terrà all’Arena di Verona. Per tutti coloro che non hanno potuto accaparrarsi il biglietto, il grande concerto sarà anche in diretta Radiovisione su RTL 102.5, per far sentire anche gli spettatori da casa come se si trovassero nel cuore dello show live.

RTL Power Hits Estate 2018: l’elenco degli ospiti

A fare grande l’RTL 102.5 Power Hits Estate ci pensa una line-up di tutto rispetto, che offrirà al pubblico, anche quello a casa, uno spettacolo in diretta senza precedenti.

Il grande show musicale prevede la partecipazione dal vivo di alcuni degli artisti più in vista, come: Annalisa, Benji & Fede, Bianca Atzei, Boomdabash & Loredana Bertè, Calcutta, Carl Brave feat. Fabri Fibra e Francesca Michielin, Dolcenera, Elodie feat. Michele Bravi e Guè Pequeno, Emis Killa, Emma, Fabrizio Moro feat. Ultimo, Le Vibrazioni feat. Jake la Furia, Lo Stato Sociale feat. Luca Carboni, Malika Ayane, Negramaro, Takagi & Ketra feat. Giusy Ferreri, Thegiornalisti, Fabio Rovazzi, The Kolors feat. J-Ax, Sfera Ebbasta, Baby K e Ghali.

Per la line-up internazionale, invece, si esibiranno sul palco di RTL 102.5 Power Hits i Thirty Seconds to Mars, Alvaro Soler, Alice Merton, Bob Sinclair e Mihail. Come se non bastasse, gli organizzatori promettono l’intervento di altri ospiti a sorpresa per tenere col fiato sospeso tutti gli spettatori della serata.