Noemi a Marina di Camerota, tutte le info sul concerto

“La luna Tour” di Noemi fa tappa a Marina di Camerota, nel Cilento. Ecco tutte le informazioni su come fare per assistere al concerto.

La cantante dalla voce blues sarà in concerto in una delle località più belle del Cilento, venerdì 3 agosto. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul live di Noemi a Marina di Camerota.

La luna Tour

Noemi è attualmente in giro per l’Italia con il suo “La luna Tour”, la tournée in supporto all’ultima fatica discografica della cantante romana, intitolato, appunto, “La luna”. Partito il 25 maggio, il tour comprende 36 tappe nelle principali città italiane e alcuni showcase nei festival, fino ad arrivare alla data conclusiva, l’8 settembre, nella Sala Gran Paradiso Billia del Casinò di Saint Vincent.

Per il titolo dell’album, Noemi ha detto di essersi ispirata al brano di Vasco Rossi, “Dillo alla luna”. nel disco ci sono sia brani classici, blues, che brani rock, elettronici e anche un pezzo dalle atmosfere country.

Il concerto

Noemi si esibirà venerdì 3 agosto 2018 alle 22.30, in occasione della Festività di San Domenico Patrono di Marina di Camerota. Il concerto si terrà nella splendida Arena sul mare, a ridosso del lungomare, nella zona del Porto Turistico della cittadina cilentana. L’ingresso è gratuito, per cui è preferibile recarsi con anticipo sul luogo dell’evento.

La scaletta

Sul palco allestito al Porto Turistico di Marina di Camerota, Noemi presenterà, oltre ai brani dell’ultimo album, anche i più grandi successi dei 4 album precedenti. Ecco, in base ai concerti già tenuti dalla cantante, quale potrebbe essere la scaletta:

Autunno Fammi respirare dai tuoi occhi I miei rimedi Bagnati dal sole La luna storta Briciole My Good Bad And Ugly L’amore si odia L’attrazione Per tutta la vita Non smettere mai di cercarmi Eternit / Acciaio La borsa di una donna Oggi non esisto per nessuno Don’t Get Me Wrong Vuoto a perdere Se non è amore / Giorno eccezionale Domani (cover di Lucio Dalla) Porcellana Sono solo parole Canzone per te (cover di Sergio Endrigo) Altrove (cover di Morgan)

Come arrivare a Marina di Camerota

Per arrivare a Marina di Camerota, ci sono diverse soluzioni. In treno, basta scendere alla stazione di Pisciotta o di Centola e prendere un autobus. In auto, invece, per chi arriva dal Nord, dopo aver preso l’A1 MI-NA direzione Salerno, deve immettersi sulla SA-RC, uscire a Battipaglia e prendere la S.S. 18 direzione Vallo della Lucania, infine uscire a Poderia – Palinuro.

Chi arriva da Sud, deve prendere l’Autostrada SA-RC, uscire a Lagonegro direzione Sapri, a 100 mt. prendere l’uscita Sapri, poi la S.S. Futani-Centola direzione Palinuro-Marina di Camerota, e infine prendere l’uscita Poderia – Palinuro.

Noemi, cantautrice versatile

Arrivata al successo tramite il talent X Factor nel 2009, Noemi - nome d’arte di Veronica Scopelliti - si è subito fatta strada nel mondo della musica leggera italiana, grazie a un timbro di voce unico e particolare.

La cantante spazia con facilità dal soul al blues, passando per il rock e la musica d’autore, dando prova di grande estensione vocale, capacità interpretativa e versatilità.

Nel corso della sua carriera, Noemi ha inciso 5 album e vinto numerosi riconoscimenti, tra cui cinque Wind Music Awards.