Alessio Bernabei, a settembre il nuovo album "Senza Filtri"

Il sette settembre uscirà il nuovo disco di Alessio Bernabei, “Senza filtri”. Anticipato dal singolo “Ti ricordi di me”, lanciato a giugno, vuole essere una rappresentazione dello spirito del cantante, di quello che è realmente e della sua vita vissuta “senza filtri”.

“Senza filtri” di Alessio Bernabei

“Senza filtri” è un lavoro che prende ispirazione anche da terre lontane dalla nostra, tanto che Alessio Bernabei è andato negli Stati Uniti per scrivere i brani di “Senza filtri”. «Sono andato in America, a NY, per schiarirmi le idee e trovare tanta ispirazione – ha scritto in un lungo post su Facebook - Ispirazione per scrivere e concentrarmi su me stesso. Ho capito l’importanza dell’essere umano e quanto siamo belli. Noi, donne e uomini, quanto siamo vulnerabili, neri, bianchi, ricchi, poveri... che importanza ha? Dalla trap al rock, il giorno a Time Square e Harlem, la notte in camera a scrivere con la chitarra scordata. Trovando la mia dimensione. Voglio mettere in arte quelle emozioni che non hanno un nome e si possono descrivere solo dentro un disco. Voglio farlo per me e per le persone che mi seguono, che mi vogliono bene. Stare su un palco non come un concerto, ma come in uno spazio dove ci siamo solo noi. Sto morendo per poi rinascere. E quello che uscirà presto, sarà finalmente il nuovo singolo».

Sono passati due anni dall’ultimo lavoro di Alessio Bernabei, “Noi siamo infinito”. Il disco ha avuto una buona accoglienza da parte del pubblico e della critica, tanto che ha raggiunto la posizione numero due nelle classifiche musicali.

L’esperienza nei Dear Jack

Alessio Bernabei è stato il leader della band Dear Jack prima di decidere di cimentarsi con la carriera da solista. Ha sempre amato la musica, tanto che ha iniziato a suonare diversi strumenti sin da quando era solo un bambino. Ha svolto diversi lavori umili prima di approdare al talent show X Factor facendosi notare per il suo grande talento musicale. Dopo la partecipazione alla trasmissione ha formato la band Dear Jack insieme a Francesco Pierozzi, Lorenzo Cantarini, Alessandro Presti e Riccardo Ruiu. Nel 2014 ha pubblicato, insieme ai Dear Jack, l’album di debutto “Domani è un altro film (prima parte)” che ha ottenuto ben due dischi di platino. Anche “Domani è un altro film (seconda parte)” è stato accolto molto bene dal pubblico, certificandosi disco di platino nel 2015.

La carriera da solista

Ed è sempre nel 2015 che Alessio Bernabei ha deciso di tentare la carriera da solista lontano dai Dear Jack. Nel 2016 ha partecipato al Festival di Sanremo con la canzone “Noi siamo infinito”, primo singolo estratto dal suo album di debutto come solista. L’artista ha calcato il palco dell’Ariston anche l’anno seguente con la canzone “Nel bel mezzo di un applauso”. Qualche mese dopo, a giugno, è uscito un altro brano, “Non è il Sudamerica”.

“Senza filtri” segna il ritorno definitivo di Alessio Bernabei sulla scena musicale italiana. Il post con cui ha mostrato la copertina dell’album ha ottenuto più di 12mila like in poche ore.