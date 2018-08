I Morcheeba in Italia: tutto sul concerto a Merano

Il World Music Festival, l’evento musicale che si tiene ogni anno nel cuore dei Giardini di Castel Trauttmansdorff, a Merano, ospiterà il 2 agosto l’unica data italiana estiva dei Morcheeba. La band inglese, considerata la più cool degli anni Novanta, è uno degli ospiti più attesi della kermesse. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul concerto dei Morcheeba a Merano.

Il World Music Festival

Lo show dei Morcheeba si terrà all’interno del World Music Festival, che si tiene ogni anno, da giugno a settembre, nel Giardino Botanico di Merano. Qui, nel Laghetto delle Ninfee, si svolgono concerti di musica internazionale. Tutti i concerti sono all’aperto e vengono effettuati anche in condizioni di maltempo.

L’ingresso ai concerti viene garantito già a partire dalle ore 18, in modo da dare occasione agli spettatori di visitare il Giardino Botanico.

Gli ospiti internazionali dell’edizione 2018 del World Music Festival sono Apocalyptica, Zaz, LP, Gregory Porter, che si sono già esibiti, rispettivamente, il 14, 21 e 28 giugno e il 19 luglio, i Morcheeba, sul palco giovedì 2 agosto, e Milky Chance, in concerto il 23 agosto.

Blaze Away tour

I Morcheeba saranno a Merano per una data del Blaze Away Tour, con cui stanno portando in giro il loro ultimo album, “Blaze Away”, uscito lo scorso 1° giugno.

La band, che attualmente è composta dalla cantante Skye Edwards e dal chitarrista e tastierista Ross Godfrey, tornerà nel nostro paese per altri tre concerti: il 3 novembre a Bologna, all’Estragon, il 4 novembre a Roma, Auditorium Parco della Musica, e il 5 novembre a Milano, all’Alcatraz.

L’ultimo album dei Morcheeba ha attinto molto alle influenze dei loro primi lavori, ma anche dal blues anni Cinquanta, dall’hip-hop anni Novanta, con puntatine nel rock psichedelico, nel dub, nel reggae e nell’elettronica.

Una formazione in movimento

I Morcheeba esordiscono nel 1995 sotto forma di trio composto da Skye Edwards e dai fratelli Ross e Paul Godfrey. Il nome scelto per il gruppo significa letteralmente “La via della cannabis”.

Promettente già dai primi album, la band raggiunge il successo mondiale nel 200, con il brano “Rome wasn’t built in a day”, che diventa una hit soprattutto in Italia e in Nuova Zelanda.

Nel 2004, in seguito a divergenze con il resto del gruppo, la cantante Skye abbandona la band e viene sostituita da Daisy Martey e da tante altre voci, che però non verranno mai accettate completamente dai fan. Dopo alcune esperienze come solista, nel 2010 Skye torna a far parte dei Morcheeba, che nel frattempo perdono un altro componente, Paul.

Oggi i Morcheeba sono composti da Skye Edwards e da Ross Godfrey.

Come raggiungere il Giardino Botanico

Per raggiungere il Giardino Botanico di Merano e assistere al concerto dei Morcheeba, in auto: da Bolzano sulla superstrada MEBO (SS 38) o dal Passo Resia (A) sulla SS 40 e SS 38 fino all'uscita Merano sud con proseguimento per il Centro. Alla seconda rotonda, svoltare per Scena/Schenna e proseguire per circa 2 km fino al parcheggio dei Giardini di Castel Trauttmansdorff; in autobus: dalla stazione di Merano prendere il numero 4 o il numero 1B.