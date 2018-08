Tutto sul concerto di Lorenzo Fragola a Zafferana Etnea

Il 5 agosto 2018 Lorenzo Fragola sarà in concerto a Zafferana Etnea, all’Anfiteatro Falcone e Borsellino. Erano tre anni che il cantante non saliva più su un palco, ma questo tour pieno di date ed emozioni continua ad attirare migliaia di persone estasiate dalla sua musica. Questa tournée è stata ideata da Lorenzo Fragola per presentare al pubblico il suo nuovo album, “Bengala”. Uscito nel 2018, questo disco è un grande punto per l’artista: come ha specificato lui stesso in un’intervista, si tratta di “un punto”, ma non di un arrivo. Di una presa di posizione che spera possa essere chiara a tutti.

Le info sui biglietti

Il concerto di Lorenzo Fragola a Zafferana Etnea fa parte di un tour che lo ha portato in giro per tutta l’Italia. Lo spettacolo inizierà alle 21.30 nella magnifica location dell’Anfiteatro comunale Falcone e Borsellino. Non è più possibile acquistare i biglietti sulla piattaforma di TicketOne: per farlo, bisogna andare nei punti vendita autorizzati e sperare di trovarne ancora qualcuno. Un bel successo per Lorenzo Fragola, che si conferma essere uno dei più grandi artisti che ci siano al momento all’interno della scena musicale italiana.

Il “Lorenzo Fragola Live Tour 2018”

Il “Lorenzo Fragola Live Tour 2018” è partito il 27 maggio da Grugliasco e si concluderà il 9 settembre al campo sportivo di San Giuliano Terme. La scaletta raccoglie, oltre ad alcuni dei suoi più grandi successi del passato, anche le canzoni del nuovo album, “Bengala”. Perché è proprio a questo che serve il tour del cantante: a portare questo nuovo lavoro in giro dell’Italia, e – soprattutto – far arrivare ai suoi fan il forte messaggio che si cela dietro i testi di quest’ultimo disco.

Le norme di sicurezza

In rispetto alle nuove norme di sicurezza europee, non sarà possibile introdurre al concerto di Lorenzo Fragola alcuni oggetti che potrebbero arrecare danno a cose o persone. All’Anfiteatro comunale Falcone e Borsellino, quindi, non si possono portare: zaini con capacità superiore a 10 litri, trolley, valigie, bombolette, spray, aste per selfie, trombette da stadio, bottiglie di vetro, borracce, lattine, ombrelli, penne, puntatori laser, animali, biciclette, skateboard, pattini, sacchi a pelo, attrezzatura fotografica professionale, strumenti musicali. Ovviamente non è possibile introdurre alcol né tantomeno sostanze stupefacenti. Chiunque venga trovato in stato di ebrezza sarà allontanato dal concerto.

Il successo di Lorenzo Fragola

Classe 1995, Lorenzo Fragola è diventato famoso grazie alla partecipazione all’ottava edizione di X Factor. Il suo talento è stato subito visibile con l’uscita del suo primo singolo, “The Reason Why”: quest’ultimo, infatti, è stato certificato prima disco d’oro in cinque giorni e poco dopo doppio disco di platino. Il suo primo album invece, “1995”, è uscito nel 2015: in questo lavoro Lorenzo Fragola ha messo tutto se stesso, scrivendo autonomamente la maggior parte dei testi e curando gli arrangiamenti. “1995” ha debuttato alla prima posizione della classifica italiana degli album. Ha anche vinto agli MTV Italia Awards 2015 nella categoria Best New Artist. L’anno dopo, Lorenzo Fragola ha pubblicato il suo secondo album, “Zero Gravity”. E oggi ritorna sulla scena musicale con “Bengala”.