Tutto sul concerto di Shaggy e Sting a Taormina

Shaggy e Sting continuano il loro “44/876 Tour” in giro per l’Italia. I due artisti stanno facendo ballare il Bel Paese sulle note dell’ultimo album, attirando migliaia di persone sotto il palco che hanno voglia di danzare e cantare con loro. “44/876” è un disco innovativo e particolare prodotto da Shaggy e Sting: un lavoro a due mani, che ripropone i loro vecchi successi in chiave reggae. Da Kingston a Londra, e arrivando fino in Italia.

Il concerto a Taormina

Shaggy e Sting suoneranno mercoledì primo agosto al Teatro Antico di Taormina, in Sicilia. Il concerto inizierà alle 21.45 nella splendida e suggestiva location offerta dalla città e promette di regalare uno spettacolo magico ai fan dei due artisti. Dopo il sold out all’Arena di Verona, Shaggy e Sting continuano il loro giro per l’Italia: quella di Taormina è la quinta tappa che li vede protagonisti con il loro “44/876 Tour”.

La scaletta del “44/876 Tour”

Quale sarà la scaletta del concerto di Shaggy e Sting? Sono molte le canzoni che i due artisti hanno deciso di mettere in scaletta. Tra queste troviamo: “Englishman in New York”, “44/876”, "Morning Is Coming", “Every Little Thing She Does Is Magic, “Message in a Bottle”, “Fields of Gold”, “Waiting for the Break of Day”, “Gotta Get Back My Baby”, “If You Love Somebody Set Them Free”, “Don’t Make Me Wait”, “Angel”. Questi sono solo alcuni dei testi che saranno eseguiti da Shaggy e Sting. I due artisti, che dominano la scena musicale da diversi decenni, hanno deciso di proporre ai fan una scaletta innovativa. Un’unione di testi vecchi e nuovi – tutti rivisitati con arrangiamenti stile reggae – che puntano a far ballare e divertire chiunque. Anche il pubblico meno giovane.

Le info sui biglietti

I biglietti per il concerto di Shaggy e Sting a Taormina non sono più disponibili sulla piattaforma di vendita online TicketOne. È possibile acquistare ancora l’ingresso, ma solo nei punti vendita autorizzati. Stessa cosa per le tappe del “44/876 Tour” ad Ascoli Piceno e Trani. Si consiglia di non comprare i biglietti presso i siti di secondary ticketing, onde evitare d’incappare in truffe e prezzi lievitati oltre i limiti del normale.

Le norme di sicurezza

Negli ultimi anni le norme di sicurezza che regolano l’ingresso negli eventi che prevedono la partecipazione di molte persone, sono cambiate. Al concerto di Shaggy e Sting a Taormina, quindi, è proibito portare una serie di articoli che potrebbero compromettere l’incolumità delle persone. Si tratta di zaini con portata superiore ai 10 litri, trolley, valigie, aste per selfie, spray, armi, oggetti contundenti, animali, borracce, bottiglie di vetro, ombrelli, attrezzatura fotografica professionale, strumenti musicali, penne, puntatori laser, droni. Vietato ovviamente portare con sé alcolici e stupefacenti. Non sarà consentito l’ingresso nemmeno a persone in evidente stato di ebrezza.

Un sodalizio proficuo

La collaborazione tra Shaggy e Sting è nata quasi per caso. I due artisti hanno inciso una canzone insieme per fare un esperimento: è stato così riuscito, che di lì a qualche mese hanno realizzato un album congiunto, “44/876”.