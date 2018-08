Agosto 2018, Ibiza è sempre più italiana

Ad agosto Ibiza è sempre il centro del mondo dance, con i migliori party, i migliori club, i migliori dj. E con gli italiani a fare come sempre la loro parte, quasi tutte le sere. Lo dimostra la nostra selezione delle feste che li vedono tra i principali protagonisti; a citarli tutti, sarebbero serviti almeno un altro paio di articoli! L’ennesima dimostrazione che i nostri connazionali non vanno sull’Isla soltanto da turisti.



AFTERLIFE - HÏ IBIZA



Carmine Conte e Matteo Milleri, meglio noti come Tale Of Us, sono gli artefici della serata Afterlife, un party che d’estate si svolge a Milano e d’inverno in giro per il mondo, sia in Europa che negli Stati Uniti. Merito di una qualità sonora che ha consentito loro – tra parentesi – di incidere l’album “Endless” per l’etichetta discografica Deutsche Grammophon. giorno della settimana: giovedì closing party: 4 ottobre.

https://www.hiibiza.com



ANTS – USHUAÏA



Una delle serate migliori di Ibiza, in quello che si definisce il miglior club opeair al mondo, parla italiano. Merito del party Ants e del suo ideatore Andrea Oliva, nato e residente in Svizzera ma con tanto di passaporto italiano e fierissimo delle sue origini. E noi fieri del suo party ibizenco, dove sono guest altri connazionali quali Davide Squillace e Ilario Alicante. Giorno della settimana: sabato, closing party: 29 settembre.

https://www.theushuaiaexperience.com/en/



CIRCOLOCO – DC 10



Il party che forse più di tutti incarna il vero spirito musicale di Ibiza è nato nel 1999 grazie a due italiani, Antonio & Andrea. Ogni lunedì si inizia alle 18 e si va avanti sino all’alba, con il meglio dei dj di tutto il mondo, e con tutti gli altri che farebbero qualsiasi cosa per suonarci. House e techno in egual misura, con code chilometriche all’entrata sin dal pomeriggio. Giorno della settimana: lunedì, closing party: 8 ottobre

http://circolocoibiza.com/





GANGSTAR – HÏ IBIZA



È la serata di Cathy Guetta, che dopo essere stata determinante nella creazione del party F*** I’m Famous al Pacha, quest’anno propone per la prima volta all’Hï (l’ex Space) la sua serata dedicata ai ritmi urban e hip hop di matrice americana e derivati. In consolle spesso e volentieri molti dj italiani, Federico Kay e gli artisti della label Strakton Records su tutti. Giorno della settimana: lunedì, closing party: 24 settembre

https://www.hiibiza.com





IAMARICHBITCH – PRIVILEGE



Hip hop e reggaeton a Ibiza hanno trovato da tempo una dimora ben stabile al Privilege, grazie al party di Ale Zuber IAMARICHBITCH (pare si scriva maiuscolo e tutto attaccato), affiancato da altri dj italiani quali Federico Kay e Alor. Il Privilege non è un club qualunque: per il Guiness dei Primati è il più grande del mondo, con tanto di attestato ufficiale. Giorno della settimana: venerdì, closing party: 28 settembre.

http://privilegeibiza.com







MUSIC ON – AMNESIA



Il venerdì dell’Amnèsia (occhio all’accento) è da anni il regno indiscusso di Marco Carola e del suo party Music On. Si va avanti sino a metà ottobre, con tanti altri dj italiani quali Leon, Neverdogs e Marco Faraone: colonna sonora sostanzialmente techno, anche se tanti guest presenti spostano di tanto il tanto il baricentro musicale sulla house. Giorno della settimana: venerdì, closing party: 14 ottobre.

https://www.amnesia.es







POP UP – BLUE MARLIN



Ubicato a Cala Jondal, il Blue Marlin è un beach restaurant che con il passare delle ore si trasforma in un vero e proprio club. Il suo sabato da sempre vede protagonisti i dj italiani Mauro Ferrucci e Tommy Vee, impegnati nella cosiddetta formula del b2b, ovvero un disco a testa. Insieme a loro, Barbara Tucker, una delle cantanti house più grandi di sempre. Giorno della settimana: sabato, closing party: 8 settembre.

http://www.bluemarlinibiza.com







RESISTANCE – PRIVILEGE



Arriva direttamente dall’Ultra Music Festival di Miami il format Resistance, dedicato alla musica cosiddetta underground. Scenografie ed effetti speciali pazzeschi, e una line up con i migliori dj che passino da Ibiza. Carl Cox su tutti. E anche in questo contesto di altissimo livello l’Italia fa la sua parte, grazie a Joseph Capriati, presente sia il 7 che il 21 agosto. Giorno della settimana: martedì, closing party: 11 settembre.

http://privilegeibiza.com





RADIO GLOBO – CAFÈ GLOBO



A Playa d’en Bossa ha sede il Cafè Globo, da dove Radio Globo trasmette in diretta tutte le sere dalle 21 a mezzanotte, con tanto di pre-party di alcune serate ibizenche, interviste, ospiti speciali e tanto altro ancora. La sua collocazione è strategica ed in breve tempo è diventato un ritrovo molto seguito sia dagli italiani che dagli stranieri presenti sull’Isla. Giorno della settimana: tutte le sere, closing party: 26 agosto.

https://cafeglobo.es/





VENERDI E SABATO – SA TRINXA



Sin dagli anni ottanta Franco Moiraghi mette i dischi al Sa Trinxa, spiaggia ubicate alle Salinas, dove adesso il dj milanese suona tutti i venerdì e sabato: inizia al pomeriggio e non si fermerebbe mai. Un autentico precursore sulla Isla, come dimostra anche il suo successo discografico “Feel My Body”, firmato con lo pseudonimo Amnesia nel 1996. Giorno della settimana: venerdì e sabato, closing party: non ancora annunciato.

http://www.satrinxa.com/djs/





VIBRA – AMNESIA



Il fenomeno Gianluca Vacchi è inarrestabile. Milioni e milioni di follower su Instragam, una vita da celebrities e una carriera da dj che non conosce ostacoli. L’ennesima conferma? Il suo mercoledì all’Amnesia, con i migliori artisti del panorama latino, come J Balvin, Daddy Yankee e Luis Fonsi. Fisso a Ibiza e con musica non convenzionale per la isla. Doppia vittoria. Sempre al mercoledì, nell’altra sala dell’Amnesia, è resident il toscano Federico Scavo. Giorno della settimana: mercoledì, closing party: 12 settembre.

https://www.amnesia.es