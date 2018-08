Bandabardò, tutte le info sul concerto a Roma

Ad aprire il mese di agosto con tutto l’entusiasmo necessario ci pensano i Bandabardò, la band folk fiorentina che quest’anno compie 25 anni di attività e vuole farlo in tour, circondandosi dell’affetto dei fan. La band si esibirà il 1° agosto alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma e tutto è pronto per la prima tappa di “25”, che andrà avanti fino a dicembre. Ancora una volta, i Bandabardò dimostreranno all’Italia che è possibile avere successo anche se si percorre una strada alternativa.

I brani in previsione per il concerto

Le loro nozze d’argento con la musica, i Bandabardò hanno deciso di trascorrerle in giro per l’Italia, a diretto contatto con i fan che li hanno resi una delle band più vitali del panorama musicale italiano. Il tour “Bandabardò 25” è un modo per ringraziare chi gli è stato vicino e di ripercorrere la storia della band. Sul palco, nei ruoli di sempre, Enrico “Erriquez” Greppi (cantante e chitarrista), Alessandro M. “Finaz” Finazzo (chitarrista), Andrea “Orla” Orlandini (chitarrista), Marco “Don” Bachi (contrabbassista), Alessandro Nutini “il giovane Nuto” (batterista), Federico “Pacio” Pacini (fisarmonica e tastiere), Ramon Jose Caraballo (percussionista) e Carlo “Cantax” Cantini (fonico). Il concerto si articolerà in 25 canzoni: una per ogni anno di attività della band e ognuna per commemorare i momenti salienti della loro grande carriera. Come quando Manu Chao li ha incitati a suonare ancora, o quando Dario Fo ha chiesto di cantare insieme a loro.

Tra i brani più attesi c’è sicuramente la nuova versione di “Beppeanna”, rinominata in “Se mi Rilasso Collasso”, pubblicata il 29 giugno e riedita con autori di successo come Bollani, Caparezza, Carmen Consoli, Max Gazzè e Daniele Silvestri. Tra le canzoni più quotate, ci sono “Ubriaco canta amore”, “20 bottiglie di vino”, “Sempre allegri” e “Vento in faccia”. I Bandabardò promettono due ore di musica per rievocare racconti e ricordi, dal ’93 fino a oggi.

Le info sui biglietti

È ancora possibile acquistare i biglietti per il concerto dei Bandabardò all’Auditorium Parco della Musica. Li si può trovare sul sito di prevendite online TicketOne. Per questioni bagarinaggio non è possibile acquistare più di 4 biglietti a persona. Il prezzo ammonta a 18€ e non cambia in base alla posizione selezionata. Il concerto avrà inizio alle ore 21. In caso di pioggia, non è previsto il rimborso del prezzo.

Come arrivare all’Auditorium Parco della Musica

Situato in viale De Coubertin Pietro 30, Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma si trova a un chilometro e mezzo da Piazza di Spagna. Per tutti coloro che non desiderano utilizzare l’automobile, sono disponibili mezzi di trasporto quali le linee autobus 910, 52 e 168. In alternativa, si può usufruire della linea 2 del tram. In metro bisogna scendere a piazzale Flaminio (Linea A) e prendere il tram 2, o utilizzare il tratto ferroviario Roma-Nord fino a piazza Euclide.