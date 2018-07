Tutto quello che non hai mai saputo su Roger Waters

È considerato la mente di uno dei gruppo che ha maggiormente influenzato la musica dalla fine degli anni Sessanta e riempie ancora oggi gli stadi con i suoi live da solista: ecco alcune curiosità su Roger Waters, lo storico bassista dei Pink Floyd.

L’idea di “The Wall” gli venne da uno sputo a un fan

“The Wall”, uno degli album più venduti della storia, pubblicato dai Pink Floyd nel 1979, nacque a causa di uno sputo, da parte di Roger Waters, a un fan. L’episodio avvenne durante la tournée del 1977, a Montreal, in Canada. Qui il bassista, innervosito da un ragazzo che tentava di salire sul palco, gli sputò in faccia, ammutolendo sia il fan che lo stesso Waters. Il musicista ha poi commentato l’episodio ricordando l’alienazione e la frustrazione che aveva provato e che gli aveva però suggerito l’idea di fare un concerto rock con la costruzione di un muro tra la band e il pubblico. Tutta l’idea del disco, infatti, ruota attorno ai temi della solitudine e dell'assenza di comunicazione dovute alla presenza di un muro tra le persone.

Il bassista è un grande fan di calcio

Da sempre, Roger Waters è un grande appassionato di calcio e tifoso dell’Arsenal. All’inizio della carriera, il bassista e David Gilmour si intrufolavano spesso alle partite di calcio della loro squadra del cuore, sapendo di non correre il rischio di essere riconosciuti.

Le posizioni politiche

Sono note a tutti le posizioni pacifiste e di sinistra di Roger Waters, che ha sempre dichiarato la sua forte avversione nei confronti della politica conservatrice degli esponenti del governo britannico che si sono succeduti negli anni. Nella canzone “Not now John” usa parole molto forti nei confronti di Margaret Thatcher, mentre in “Leaving Beirut” prende di mira l’ex presidente USA George Bush e l’ex primo ministro britannico Tony Blair. In seguito all’elezione di Donald Trump come presidente degli Stati Uniti, Waters ha fortemente criticato l’operato del magnate, definendolo in diverse occasioni “un animale ignorante”.

Quattro matrimoni

Roger Waters è stato sposato quattro volte: dal 1969 al 1975 con un’amica di infanzia, Judith Trim, dal 1976 al 1992 con Lady Caroline Christie, con cui ha avuto due figli, Harry e India, dal 1993 al 2001 con Priscilla Phillips, da cui ha avuto un figlio, Jack. Nel 2012 ha sposato la produttrice cinematografica Laurie Durning, con cui aveva una relazione dal 2004 e da cui ha divorziato nel 2015.

La morte del padre in guerra

Il padre del musicista, il sottotenente Eric Fletcher Waters, ha perso la vita combattendo durante la seconda guerra mondiale, nel 1944. All’epoca, Roger aveva pochi mesi e non ha alcun ricordo della futura paterna. Questa mancanza segnerà molto la sua produzione musicale e sarà presente anche in uno dei suoi brani più famosi, “Another brick in the wall”, in cui il protagonista, Pink, scopre che il padre è morto in guerra e comincia a costruire “il muro”. Grazie alle ricerche storiche del veterano britannico Harry Shindler, è stato scoperto il luogo esatto della morte del padre, avvenuta nelle campagne di Aprilia, dopo lo sbarco ad Anzio.