Siren Festival 2018, tutto quello che c'è da sapere

Il Siren Festival è arrivato alla quinta edizione e anche quest’anno promette di far divertire. Organizzato dall’amministrazione comunale di Vasto, Dna Concerti e Stardust Production, il Festival si svolge dal 26 al 29 luglio a Vasto, in provincia di Chieti. Quattro giorni di concerti, dj set, proiezioni, performance e cibo, sulla spiaggia e in location sparse per la città.

Le novità dell’edizione 2018

Quest’anno, la grande novità del Siren Film Festival, curato da Lara Celenza, regista vastese, con proiezioni e masterclass per tutta la durata dell’evento.

I film saranno proiettati in lingua originale con sottotitoli in inglese o in italiano nella sala cinema climatizzata dell'Hotel Principe in Viale Dalmazia 124/126 a Vasto Marina. Ci saranno anche delle proiezioni notturne, presso l'area Siren Beach a Vasto Marina.

L’altra novità riguarda proprio la Siren Beach, che quest’anno sarà ospitata nei Bagni 51 sul Lungomare Ernesto Cordella a Vasto Marina. Qui si alterneranno 16 artisti che, a differenza delle scorse edizioni, non faranno dei live acustici ma terranno dei veri e propri concerti. L’ingresso alla spiaggia e ai concerti è libero.

La line up

Anche per l’edizione 2018, il programma del Siren Festival si preannuncia ricco di nomi importanti, che richiameranno giovani e appassionati da tutta Italia, desiderosi di combinare tanta buona musica al divertimento della spiaggia e alla cultura del centro storico di Vasto.

Le due serate clou saranno quelle del 27 e 28 luglio, mentre la giornata di apertura e quella di chiusura saranno dedicate a proiezioni e dj set.

Venerdì 27 luglio, sul palco allestito nei Giardini d’Avalos ci sarà Neil Halstead, mentre in Piazza del Popolo si alterneranno Slowdiwe, Cosmo e 2Manydjs. Nel cortile d’Avalos, ci saranno le esibizioni di Ryley Walker, Lali Puna e Mouse on Mars, mentre in Porta San Pietro si potrà assistere ai live di Annabel Allum, Myss Keta, The Rainband e Germanò. Sulla Siren Beach, ci saranno Dorso, Dadamatto, Margherita Vicario, The Rainband, Bianco e, a concludere, dj set con New Electronic Order e Amàri.

Sabato 28 luglio, ai Giardini d’Avalos ci sarà Rodrigo Amarante, mentre sul palco allestito in Piazza del Popolo si esibiranno Colapesce, dEUS e Public Image Ltd. Nel Cortile d’Avalos, invece, ci saranno Toy, Bud Spencer Blues Explosion e, a conclusione, il dj set con Ivreatronic. Spielbergs, Vanarin, Maelys, Mèsa e Amàri saranno in Porta San Pietro, mentre sulla Siren Beach ci saranno i live di Laago!, B., Sacramento, Black Snake Moan, Verano, Francesco De Leo, Lorenzo BTW, con dj set finale di Armadisco e Davide Toffolo.

Gran finale con Nic Cester

Nella giornata finale, domenica 29 luglio, presso la Chiesa di San Giuseppe, alle 13.30, si esibirà Nic Cester, ex frontman dei Jet che presenta al Siren Festival il suo primo progetto da solista, “Sugar Rush”. Cester presenterà uno show acustico, accompagnato dalla The Milano Elettrica, composta in questa occasione da Sergio Carnevale (Bluvertigo), Daniel Plentz (Selton), Adriano Viterbini (Bud Spencer Blues Explosion), Roberto Dragonetti e Raffaele Scogna e Domenico Mamone.

Le battute finali si svolgeranno presso la Siren Beach e ci saranno i live di Lucia Manca, The Zephir Bones e Fitness Forever.