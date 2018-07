Tutto sul tour di Ezio Bosso

Ezio Bosso ha il merito di aver allargato la conoscenza della musica sinfonica a un pubblico sempre più vasto. Il compositore e direttore d’orchestra è in tour per tutta l’estate.

Il nuovo lavoro discografico del maestro Ezio Bosso, pianista, compositore e direttore d’orchestra, si chiama “StradivariFestival Chamber Orchestra”, dal nome dell’orchestra nata a Cremona per volere dello stesso Bosso. Il musicista è in tour dal 21 giugno, con un repertorio che va dalla Quinta Sinfonia di Beethoven alla Sinfonia N.9 di Dvorak, da Rossini a Ciaikovsky, fino a Bach, fondamentale per il compositore.

Prossima tappa: Teatro Di Verdura di Palermo

Domenica 29 luglio alle ore 21, il tour di Ezio Bosso arriverà a Palermo, al Teatro Di Verdura. Qui il compositore dirigerà la Stradivari Festival Chamber Orchestra, eseguendo musiche di Bach Beats Bosso Suite for Piano and String Orchestra; Adagio dal Concerto in Fa minore BWV1056; Bach-Siloti-Bosso Preludio BWV 855; Ciaikovsky Ottobre da Le Stagioni Op. 37; Ciaikovsky Serenata per archi in Do maggiore Op. 48; Bosso In her Name; Bosso Split, postcards from far away; Bosso Rain, In Your Black Eyes.

Venerdì 27 luglio, prima del concerto, Bosso condurrà “Studio Aperto”, un incontro in cui il compositore si confronterà con studenti e semplici appassionati su temi legati alla musica. Il progetto si rifà al concetto, elaborato da Claudio Abbado e poi sviluppato dallo stesso Bosso, di “Zusammenmusikieren”, fare musica insieme.

I biglietti per la data di Palermo sono ancora disponibili attraverso i canali di vendita ufficiali.

Le altre date del tour

Dopo Palermo, Ezio Bosso si sposterà ad Acireale, dove dirigerà la StradivariFestival Chamber Orchestra presso la Basilica di San Sebastiano, per l’Apertura di Villa Pennisi in Musica.

Il 4 agosto, il compositore e musicista sarà a Salerno con l’Orchestra Filarmonica Salernitana Giuseppe Verdi e il 5 agosto, per l’ultima data estiva, al Teatro dei Templi di Paestum, dove dirigerà l’Orchestra del Teatro Lirico di Salerno, proponendo brani di Ciaikovsky (Sinfonia NO. 6) e di Ravel (Bolero).

Con questo tour, Bosso ha voluto avvicinare la musica sinfonica e cameristica a un pubblico più ampio, desideroso di conoscere sonorità diverse. In un recente intervento al Parlamento Europeo, il compositore ha speso parole molto convincenti per sensibilizzare le istituzioni sull’importanza della musica per la comunità.

Ezio Bosso, compositore originale ed eclettico

Ezio Bosso, torinese, è un musicista e direttore d’orchestra originale ed eclettico, che ha fatto della sua personalità e del suo atteggiamento nei confronti della musica il suo punto di forza.

In seguito alla scoperta, nel 2011, di avere una malattia neurodegenerativa con effetti simili alla SLA, ha trovato nella musica la propria ragione di vita, continuando a suonare e a esibirsi in giro per il mondo.

Dopo un inizio come bassista degli Statuto, la band torinese di musica ska, Bosso si appassiona alla musica classica, formandosi a Vienna sotto la guida di Streicher e Österreicher e Schölckner.

Il compositore si è esibito nei più grandi teatri del mondo, dal Royal Festival Hall alla Sydney Opera House, dal Southbank Centre al Palacio de Bellas Artes di Città del Messico, dalla Carnegie Hall al Teatro Colòn di Buenos Aires, dalla Houston Symphony all'Auditorium Parco della Musica di Roma.

Vincitore dei più importanti riconoscimenti internazionali per un musicista, Ezio Bosso si è aggiudicato - unico non australiano - anche il prestigioso Green Room Award.