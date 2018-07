Effetto Venezia: la line up e le info sul programma

Un unico appuntamento, che si rinnova anno dopo anno, per far rivivere all’interno di uno dei quartieri più antichi di Livorno un’atmosfera fatta di musica, cultura e spettacolo. Effetto Venezia è un appuntamento fisso nell’estate livornese da 33 anni e si svolge a La Venezia, rione caratterizzato da ponti e canali navigabili. Dal 1 al 5 agosto il quartiere si animerà con una serie di appuntamenti per tutti i gusti: musica classica e moderna, teatro, gastronomia, mostre, sport, visite guidate e gite.

Le novità di Effetto Venezia 2018

Effetto Venezia non può considerarsi un evento riservato solo alla città di Livorno, ma è un susseguirsi di attrazioni ed emozioni, di novità che annualmente gli organizzatori mettono gratuitamente a disposizione di spettatori e curiosi. Per l’edizione 2018 sarà infatti inaugurato il Festival del Vernacolo, che animerà per cinque serate il Teatro Vertigo di via del Pallone con commedie e varietà comici. A presentare gli eventi in programma Stefano Santomauro e Alessia Cespuglio, che saliranno sul palco di piazza del Luogo Pio con “Welcome on stage” e intervisteranno gli ospiti della manifestazione nell’angolo di “Welcome on sofa”.

Il programma musicale di Effetto Venezia 2018

Effetto Venezia si divide in due per gli amanti della musica. Piazza del Luogo Pio è stata infatti scelta per i concerti rock, mentre Palazzo Huigens sarà la sede per i concerti di musica classica. Spicca tra tutti l’esibizione del pianista Gabriele Baldocci, che da Livorno è partito per portare la sua abilità in tutto il mondo. L’attrazione principale sarà però il concerto de Lo stato sociale. La band bolognese, reduce dal successo di “Una vita in vacanza”, ripercorrerà il 4 agosto le tappe della sua carriera, dagli esordi al successo di Sanremo, senza dimenticare brani che riescono a far ridere e a riflettere al tempo stesso. Il due agosto il palco livornese si animerà con il rock italiano dei The zen circus, gruppo attivo dal 1994 e pronto a lanciare il suo decimo album “Il fuoco in una stanza”. L’apertura sarà invece caratterizzata dal Radio Stop Festival, rassegna canora che vedrà alternarsi sul palco artisti come Carmen, Chiara Galiazzo, Emma Muscat, Federica Carta, Lele, Shade e Thomas. Non mancheranno spazi dedicati agli amanti della musica disco e di quella d’autore. In Piazza dei domenicani si alterneranno infatti diversi dj che animeranno la serata con vinili di successo, mentre sul palco “Manlio Pepe” di Via Strozzi ci sarà modo di spaziare dal rock al jazz. Anche i luoghi sacri si trasformeranno in templi della musica, con le esibizioni di corali e gruppi vocali. L’Effetto Live è invece il momento dedicato agli artisti emergenti, che ogni sera si avvicenderanno sui palchi degli Scali del Pontino fino a Piazza Garibaldi.

Il programma culturale di Effetto Venezia 2018

Per l’edizione numero 33 della manifestazione, gli organizzatori hanno scelto il titolo “Terra di talenti tra arte, cultura e sport”. Effetto Venezia 2018 sarà quindi occasione per celebrare le discipline sportive, la cultura e l’enogastronomia. Ad aprire la kermesse il primo agosto la presentazione alla città del Livorno Calcio, che si appresta a partecipare al prossimo campionato di serie B di calcio, mentre la Biblioteca dei Bottini dell’Olio ospiterà la mostra della Federazione Italiana Giuoco Calcio dedicata alla Nazionale di calcio. Lo sport sarà protagonista anche in teatro con “La leggenda del pallavolista volante”, “Picchi”, “Otto con” ed “Eroi, storie emblematiche di sport”, spettacoli teatrali che raccontano storie e risultati di campioni indimenticati. Effetto Venezia 2018 sarà caratterizzato anche da tante mostre d’arte e fotografia, dalle visite guidate lungo le strade colorate dagli street artist e dal Museo della Città, recentemente inaugurato e pronto ad aprire i battenti per la prima volta durante la kermesse livornese.