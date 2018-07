Tutto sul concerto di Steven Tyler all’Auditorium di Roma

Il 27 luglio Steven Tyler si esibirà all’Auditorium Parco della Musica di Roma. Sono migliaia le persone attese per ascoltare il frontman degli Aerosmith, che da maggio ha intrapreso un tour che lo sta portando negli Stati Uniti, in Canada e in Europa. Finalmente è arrivato anche il turno dell’Italia: le città toccate da Steven Tyler sono state Trieste, Barolo e Roma. Tre tappe che hanno lasciato soddisfatti i fan dell’artista, che da anni domina la scena musicale mondiale.

I brani in previsione per il concerto

Considerato uno degli artisti migliori al mondo, Steven Tyler ha intrapreso questo tour per promuovere il suo ultimi disco da solista, “We're All Somebody from Somewhere”. L’album è uscito nel 2016 e si è piazzato subito nella Top 20 della Billboard 200, confermandosi un altro grande successo del cantante. Quindici tracce che sono un omaggio al suo percorso con gli Aerosmith e una celebrazione di alcuni dei brani più famosi di artisti che hanno fatto la storia del rock.

All’Auditorium Parco della Musica, Steven Tyler dovrebbe cantare non solo i brani del suo nuovo album, ma anche vecchi e intramontabili successi degli Aerosmith. L’artista, infatti, ha deciso di offrire ai fan uno spettacolo a tutto tondo che spazia dal Steven Tyler frontman di una delle band più famose del pianeta, fino allo Steven Tyler solista e più maturo. Un mix e una contaminazione che migliaia di persone stanno apprezzando sempre di più, tanto che i suoi concerti continuano ad attrarre amanti del rock mai stanchi di ascoltarlo.

Le info sui biglietti

Acquistare i biglietti del concerto di Steven Tyler all’Auditorium Parco della Musica è ancora possibile. Questi si trovano sul sito di vendite online TicketOne: indisponibile, è solo il Fan Ticket. È vietato – per questioni di sicurezza e per evitare il bagarinaggio – comprare più di quattro biglietti a persona. Il costo va da 51,75 euro per i posti in Tribuna Alta, fino a un massimo di 126,50 per quelli in Parterre Laterale.

Come arrivare all’Auditorium Parco della Musica

L’Auditorium Parco della Musica si trova in viale De Coubertin 30, a un chilometro e mezzo dalla magnifica Piazza di Spagna. Per chi non volesse avventurarsi con la macchina, sono disponibili numerosi mezzi di trasporto: con l’autobus le linee 910, 53, 982 e 168, con il tram la linea 2, mentre con la metro bisogna scendere a piazzale Flaminio (linea A) e poi prendere il tram 2, o usufruire della Ferrovia Roma-Nord fino a piazza Euclide.

Cosa non portare al concerto di Steven Tyler

Visti gli avvenimenti degli ultimi anni e l’intensificarsi degli attacchi terroristici anche in Europa, sono state adottate alcune regole che bisogna rispettare quando si va a un concerto. Non è infatti possibile introdurre determinati oggetti, tra cui: zaini di dimensione superiore ai dieci litri, trolley e valigie, bombolette spray (anche deodoranti), petardi, fuochi d’artificio, trombette da stadio e materiale esplosivo in generale, armi, articoli infiammabili e sostanze stupefacenti. Non è possibile portare con sé qualsiasi oggetto sia affilato o tagliente, borracce e bottiglie di vetro, animali, biciclette, pattini, skateboard, tende, apparecchiatura fotografica professionale, ombrelli, aste per i selfie e strumenti musicali. È vietato introdurre alcolici e non saranno fatte entrare persone che già versano in stato di ebrezza.