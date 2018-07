Gli Scorpions all'Arena di Verona: la scaletta del tour

Sono una delle band metal che negli anni hanno saputo resistere maggiormente al successo e, a distanza di oltre 50 anni dalla loro formazione, continuano ad entusiasmare il pubblico. Gli Scorpions suoneranno all’Arena di Verona il 23 luglio, per l’unica data italiana del loro tour estivo 2018. Vediamo quale potrebbe essere la scaletta del concerto.

Crazy World Tour 2018

Il Crazy World Tour 2018 degli Scorpions arriva dopo oltre un quarto di secolo dalla pubblicazione dell’album da cui prende il titolo, “Crazy World”, uscito nel 1991, alla fine della guerra fredda. La band ha portato i suoi storici pezzi in giro per il mondo e per l’Italia ha scelto la suggestiva cornice dell’Arena di Verona.

Primo concerto italiano per il nuovo batterista, Mikkey Dee, ex componente dei Motörhead, entrato negli Scorpions nel settembre 2016. Gli altri componenti della band sono Klaus Meine, voce e chitarra, Rudolf Schenker, chitarre e cori, Matthias Jabs, chitarre e cori, Paweł Mąciwoda, basso e cori.

L’appuntamento è per le 20 e sono ancora disponibili alcuni biglietti attraverso i canali di prevendita ufficiali.

La scaletta del concerto

All’Arena di Verona, molto probabilmente gli Scorpions proporranno una scaletta molto simile a quella suonata nella data di Tel Aviv del 19 luglio. Ecco quale potrebbe essere: “Going Out With a Bang”, “Make It Real”, “Is There Anybody There?”, “The Zoo”, “Coast to Coast”, “Top of the Bill”, “Steamrock Fever”, “Speedy’s Coming”, “Catch Your Train”, “We Built This House”, “Delicate Dance”, “Follow Your Heart”, “Eye of the Storm”, “Send Me an Angel”, “Wind of Change”, “Tease Me Please Me”, “Overkill” (cover dei Motörhead), Drum Solo, “Blackout”, “Big City Nights”, “Still Loving You” e “Rock You Like a Hurricane”.

Come raggiungere l’Arena di Verona

L’Arena di Verona si trova proprio nel centro della città, a pochi passi dalla stazione, ed è facilmente raggiungibile per chi arriva in treno. Uscendo dalla stazione, bisogna tenersi sulla destra e arrivare a Piazzale 25 aprile, proseguire fino a Piazzale Porta Nuova e, dopo averlo attraversato, imboccare Corso Porta Nuova e arrivare fino a Piazza Bra, dove troverete l’Arena.

Chi non vuole andare a piedi, può prendere l’autobus n.11, 12 o 13.

Chi, invece, decidesse di partire in auto, dall’autostrada A22 Brennero-Modena, deve raggiungere il raccordo con l’A4 in direzione Venezia e uscire a Verona Sud. All’uscita, prendere “tutte le direzioni” e arrivare in centro.

Un successo lungo mezzo secolo

Gli Scorpions si sono formati ad Hannover nel 1965 e in oltre cinquant’anni hanno venduto più di 100 milioni di dischi nel mondo. Ancora oggi, sono considerati tra i massimi esponenti del genere hard & heavy.

Il maggiore successo l’hanno ottenuto negli anni Ottanta, con brani passati alla storia, come “Still Loving You”, “Rock You Like a Hurricane”, “No One Like You” e “Wind of Change”, ispirata ai cambiamenti politici nell’Europa dell’Est nel periodo della caduta del Muro di Berlino.

Il loro stile ha influenzato molte band della generazione successiva, come gli Accept, i Mötley Crue, gli Iron Maidene i tedeschi Bonfire.

A loro volta, gli Scorpions hanno sempre dichiarato di essersi ispirati, per la loro musica, a gruppi come i Rolling Stones e i Beatles.