Ozuna al Milano Latin Festival 2018: la scaletta del concerto

Uno dei concerti più attesi del Milano Latin Festival 2018 è quello del cantante portoricano Ozuna, che farà ballare il pubblico di Assago Milanofiori il 1° agosto. Ozuna è in tour in tutta Europa quest’estate e, dopo una data a Napoli, il 29 luglio, farà tappa al festival più colorato dell’anno.

La scaletta del concerto di Ozuna

Non sappiamo ancora quale sarà la scaletta del concerto che Ozuna terrà al Milano Latin Festival, il cantante proporrà sicuramente i suoi ultimi successi, “Unica” e “Una Vaina Loca”, i singoli che anticipano il suo prossimo album, in uscita il 24 agosto.

Non mancheranno, inoltre, i successi “Siguelo balando” e “No quiere enamorarse”.

Ecco quale potrebbe essere la scaletta di Ozuna ad Assago: “Dile que tu me quieres”, “En la intimidad”, “Se preparò”, “Que va”, “Playa y arena”, “Criminal”, “Odisea”, “Te vas”, “Escapate conmigo”, “Tu foto”, “El farsante”, “Si tu marido no te quiere”, “Corazon de seda”, “La ocasion”, “Ya me cansé de buscarte”, “Bebé”, “Quiero repetir”, “Egoista”, “Noches de aventura”, “Ahora dice”.

I biglietti del concerto sono in vendita sul sito ufficiale della manifestazione, ma è possibile acquistarli anche sul posto la sera stessa. L’apertura del festival è prevista per le 18.30, mentre lo spettacolo inizierà alle 22.

Odisea World Tour 2018

Quella di Milano sarà una delle tappe dell’Odisea World Tour 2018, con cui Ozuna sta portando in giro i brani del suo ultimo album, “Odisea”, certificato 6 volte platino negli Stati Uniti, insieme ad alcuni dei suoi più grandi successi. In più, il cantante portoricano sta presentando in anteprima anche alcuni brani del suo prossimo album, “Aura”.

Ozuna è reduce da una serie di riconoscimenti, tra cui il premio “Artista dell’anno” ai Premios Bilboard 2018, oltre a essere stato per 39 settimane consecutive in testa alla classifica Hot Latin Albums di Bilboard.

La fortuna di Ozuna

Ozuna, il cui vero nome è Juan Carlos Ozuna Rosado, è originario di Puerto Rico, dove è nato nel 1992. Orfano di padre dall’età di tre anni, è stato cresciuto dalla nonna paterna.

Ha iniziato a scrivere canzoni all’età di 13 anni, fino a quando apre un profilo Instagram e un canale YouTube e comincia a pubblicare i suoi video. Con il brano “Si tu marido no te quiere” è diventato popolare in tutta l’America Latina e ha cominciato a scalare le classifiche di tutto il mondo.

Grazie alle collaborazioni con artisti come Natti Natasha, Wisin, Daddy Yankee, Chris Jeday, J Balvin & Arcangel, Chayanne, Jennifer Lopez, Cardi B, Romeo Santos e Alex Sensation, Ozuna ha conquistato una popolarità internazionale.

L’artista è uno dei nomi più attesi del Milano Latin Festival, che si sta svolgendo ad Assago dal 14 giugno e proseguirà fino al 18 agosto. La manifestazione comprende 35 concerti, 8 ristoranti, 5 aree per ballare, 7 Feste Nazionali, 16 eventi culturali e 21 manifestazioni folkloristiche. Ogni settimana ci sono giornate dedicate a un diverso Paese dell’America Latina, con eventi culturali, teatro, danza, presentazioni di libri, proiezioni, mostre e sfilate di moda.