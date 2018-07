Battiti Live 2018: ecco gli ospiti illustri del festival

Battiti Live è un Festival musicale che da sedici anni si svolge nelle piazze di alcune delle più importanti città del sud, tra Puglia, Basilicata e Campania. Organizzato da Radionorba, anche per l’edizione di quest’anno il programma è ricco di nomi che accontentano tutte le generazioni. Ecco gli ospiti illustri di Battiti Live 2018

Gli ospiti illustri delle prime serate

Partita il 1° luglio da Ostuni, la manifestazione ha già visto l’esibizione di numerosi ospiti e la partecipazione del pubblico proveniente da tutta Italia, che ha ballato al ritmo dei tormentoni estivi. Le serate che si sono già concluse sono state quella inaugurale a Ostuni, poi l’8 luglio la carovana di Battiti Live si è spostata a Lecce e il 15 ad Andria, in provincia di Bari.

Condotti da Alan Palmieri, direttore artistico di Radionorba e dello show, e da Elisabetta Gregoraci, gli appuntamenti dell’edizione 2018 presentano un cast ogni sera diverso.

A cominciare dai vincitori del Festival di Sanremo, Ermal Meta e Fabrizio Moro, che sono tra gli ospiti presenti in molte date. I due cantautori hanno percorso un pezzo di strada insieme, che li ha portati alla vittoria sul palco dell’Ariston, ma entrambi hanno un repertorio e una carriera molto personale. Ermal Meta e Fabrizio Moro sono due cantautori molto trasversali, che piacciono al pubblico di tutte le età, che poi è quello di Battiti Live.

Tra gli ospiti internazionali, a Lecce abbiamo visto Mihail, artefice del tormentone dell’estate “Who you are” e anche la band dei Dear Jack con il nuovo singolo “Non è un caso se l’amore è complicato”.

E poi ancora Mario Biondi, Dolcenera, Loredana Bertè e i Boomdabash, Giusy Ferreri, Takagi & Ketra.

Gli ospiti di Battiti Live a Melfi e Bari

Le due serata conclusive di Battiti Live saranno il 22 luglio a Melfi, in provincia di Potenza, e il 29 luglio a Bari, per l’appuntamento finale. Anche per questi ultimi due eventi finali, gli ospiti saranno numerosi e di grande rilievo.

Per i più giovani ci saranno Benji e Fede, ma anche Einar, Irama, Briga e Baby K, che piacciono soprattutto al pubblico dei teenager. Le voci di Annalisa e Bianca Atzei accontentano un po’ tutti, mentre per i nostalgici e le persone più adulte c’è il sempreverde Luca Carboni, tornato alla ribalta con singoli che hanno scalato le classifiche.

Per la data di Bari, non sono stati ancora diramati i nomi di tutti gli ospiti, ma quelli finora confermati lasciano intendere che sarà una serata che concluderà in bellezza la manifestazione.

Il 29 luglio, in piazza Diaz, a partire dalle ore 21.00, si esibiranno, tra gli altri, i The Kolors, per la gioia di tutti gli amanti del ciuffo del leader Stash. Oltre al gruppo che farà ballare al ritmo delle loro canzoni, arriverà anche J-Ax, che si è fatto conoscere anche da una platea più adulta, grazie alle sue partecipazioni televisive. E poi ci sarà anche Biondo, nome d’arte di Simone Baldasseroni, giovane rapper lanciato dai talent. Il cast completo della serata finale di Battiti Live sarà reso noto lunedì 23 luglio.