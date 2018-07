Kasabian: ecco la scaletta del tour 2018

I Kasabian continuano con il loro tour estivo che li porta in giro per il mondo, anche in Italia. Sono cinque le date che li vedono protagonisti nel nostro paese: la band ha iniziato il 14 luglio al Parco della Pace di Servigliano, per poi proseguire il 15 luglio all’Arena Flegrea di Napoli, il 17 luglio in piazza Castello a Ferrara, il 18 luglio all’Arena Alpe Adria di Lignano e il 19 luglio al Porto Antico di Genova. Migliaia di persone sono attese per la band britannica di Leicester, per dei concerti che avranno probabilmente dell’incredibile.

“For Crying Out Loud”, l’ultimo album dei Kasabian

L’ultimo album dei Kasabian è stato “For Crying Out Loud”, uscito nel 2017. Anticipato dal singolo “You're in Love with a Psycho”, ha debuttato nella prima posizione delle classifiche musicali britanniche. I Kasabian hanno all’attivo sei album in studio e due dal vivo, tutti accolti positivamente dalla critica. Con uno stile a metà tra il rock e l’elettronica, si confermano una delle band più amate dai giovani e una delle più innovative sul piano discografico e musicale. Non a caso hanno ricevuto, nel corso della loro carriera, nove nomination agli NME Awards e sono stati primi in classifica con cinque album in maniera consecutiva.

La scaletta del concerto

Il tour estivo che ha portato i Kasabian in giro per l’Italia sta riscuotendo un successo enorme. Qual è la scaletta del concerto? Ovviamente tutto può cambiare in corso d’opera dato che spesso gli artisti sono inclini a soddisfare le particolari richieste del pubblico, ma la traccia principale è quella degli eventi che li hanno già visti protagonisti. Si dovrebbe partire quindi con “Ill Ray (The King)”, per poi proseguire con “Bumblebeee”, “Underdog”, “Shoot the Runner”, “Eez-Eh”, “You’re in Love With a Psycho”, “Wasted”, “Acid Turkish Bath (Shelter From the Storm)”, “The Party Never Ends”, “Club Foot”, “Re‐Wired”, “Treat”, “Switchblade Smiles”, “Empire”, “Bless This Acid House”, “Stevie”, “Praise You (Fatboy Slim cover)”, “L.S.F. (Lost Souls Forever)”. Si dovrebbe continuare poi con i consueti bis: “Goodbye Kiss”, “Comeback Kid”, “Vlad the Impaler” e “Fire”.

Uno stile innovativo

A contribuire al successo dei Kasabian è stato lo stile musicale che hanno adottato: un misto tra indie, britpop, rock e techno che ha incontrato il favore non solo del pubblico più maturo, ma anche di quello giovanile. Il loro genere, seppur nella sua unicità, è stato influenzato da band storiche come i Rolling Stones, i Nirvana, i Beatles, i Led Zeppelin e i Pink Floyd.

La formazione dei Kasabian comprende Sergio Pizzorno, Tom Meighan, Chris Edwards e Ian Matthews. La maggior parte di loro si è conosciuta sui banchi di scuola, tanto che il loro primo concerto è stato quando erano solo degli adolescenti: si sono esibiti, infatti, al compleanno dell’amico e bassista della band Chris Edwards. I Kasabian sono nati nel 1997, ma è nel 2003 che hanno fatto la loro entrata nel mondo della musica con il demo “Processed Beats”. Il primo album, invece, “Kasabian”, è stato un successo planetario, tanto che ha vinto il disco d’oro persino in Giappone.