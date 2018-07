Francesca Michielin a Forte dei Marmi: la scaletta del concerto

Continua l’avventura di Francesca Michielin, la cantante classe 1995 che sta facendo saltare l’Italia con il suo tour estivo. Iniziato il 25 maggio al Mi Ami Festival di Milano, è proseguito con diverse tappe in giro per il paese che hanno avuto molto successo. La prossima esibizione dell’artista sarà il 14 luglio a Forte dei Marmi, nello splendido parco di Villa Bertelli.

Il “2640 Tour”

Il 12 gennaio è uscito il nuovo album di Francesca Michielin, intitolato “2640”. Ed è proprio questo che ha dato il nome al tour estivo, che si concluderà il 2 settembre all’Home Festival di Treviso. Francesca Michielin, infatti, sta promuovendo il disco che ha già ricevuto un buon riscontro tra l’opinione pubblica: basti pensare che solo nel primo mese di uscita ha venduto più di 10mila copie. “2640” è stato anticipato dai singoli “Vulcano” e “Io non abito al mare”: il nome del disco si riferisce all’altitudine cui si trova Bogotà – la capitale ad alta quota della Colombia – dove Francesca Michielin voleva andare a vivere.

La scaletta del concerto

La scaletta del concerto di Francesca Michielin a Forte dei Marmi non è ancora conosciuta, ma viste le date precedenti del tour è possibile avanzare qualche ipotesi. Il primo brano con cui l’artista potrebbe aprire il concerto è “Comunicare”, vero e proprio manifesto di “2640” – nonché ultima canzone scritta dell’album. Dovrebbe poi seguire “Battito di ciglia”, “Tropicale”, “Lontano”, “È con te”, “Io non abito al mare”, “Due galassie”, Bolivia”, “L’amore esiste”, “Distratto”, “Un cuore in due”, “Scusa se non ho gli occhi azzurri”, “Nessun grado di separazione”, “Magnifico”, “Monster”, Alonso”. Se l’apertura del concerto avverrà effettivamente con “Comunicare”, è probabile allora che la chiusura sarà con “Vulcano”, primo singolo estratto da “2640”. Certificato platino, ha raggiunto le 19 milioni di visualizzazioni su YouTube.

I biglietti del concerto

È possibile acquistare i biglietti del concerto di Francesca Michielin su Live Nation e TicketOne, le piattaforme accreditate per la vendita. È bene fare attenzione alle truffe e ai siti di secondary ticket, che potrebbero cedere i biglietti a un prezzo superiore a quello stabilito per l’evento.

Il grande successo di Francesca Michielin

Nata il 25 febbraio 1995, Francesca Michielin ha raggiunto il successo vincendo la quinta edizione del talent show musicale “X Factor”. Cantautrice di talento, si è imposta nel mondo della scena mainstream con il suo primo singolo “Distratto”. Quest’ultimo, infatti, è stato certificato doppio disco di platino dalla Federazione dell'industria musicale italiana (Fimi) e ha scalato la vetta delle classifiche. Il suo primo album, “Sola”, è uscito nel 2012. È stato seguito nel 2015 da “di20” e nel 2018 da “2640”.

E pensare che Francesca Michielin voleva prendersi un periodo solo per se stessa e stare lontana dalla notorietà. Invece, come ha dichiarato in una recente intervista, ha messo a punto un nuovo album. Che parla di viaggi, di luoghi lontani, ma anche di senso di appartenenza e radici. Di luoghi che rimangono nel cuore. Un ritorno in grande stile quello di Francesca, che si era fatta notare già in passato per le sue collaborazioni con artisti del calibro di Fedez nei singoli “Magnifico” e “Cigno Nero”.