Picnic con la rockstar: si chiama Josiah and the Bonnevilles, lo manda LP

Un nome che dice poco, oggi, ma che dirà tanto domani. Perché Josiah and the Bonnevilles non è solo un folk singer. Lui, che gira l'America, soprattutto al Sud, con l'animo eroico del Jack Kerouac di Big Sur, mette in musica testimonianze. Chi non vuole sfogliare un libro può ascoltare le sue canzoni. Chi segue il suo percorso è così vinto delle sue qualità, della sua poesia, che il suo disco On Trial arriva in Italia senza il traino di un singolo. Di quello se ne parlerà a settembre, perché adesso c'è da aprire le date italiane del tour di LP, che non smette mai di elogiarlo al punto che al picnic sono arrivati i fan italiani di LP, che tramite tam tam sui social non hanno perso l'occasione per un selfie e una chiacchiera con il ventinovenne di Morristown.





ASPETTANDO LP, CANTANDO NEL PARCO



Quando, aspettando LP, vedrete salire sul palco questo ragazzo di neanche trent'anni, con l'armonica in bocca, la chitarra in mano e un cappello da cowboy in testa, state attenti a non fare la fine di Ulisse con le Sirene. Perché la voce di Josiah and the Bonnevilles non solo graffia ma anche rapisce. Mister Lemong, questo il suo cognome, ti carica sulle spalle e ti accompagna in un viaggio quasi salgariano, dove senza muoverti dal divano attraversi l'America di Buffali Bill e Sitting Bull, conosci le miserie del commesso viaggiatore, l'ululato del coyote e senti in fruscio delle ali dell'aquila. Voli sui canyon e sui Fiumi, tra John Wayne e Bruce Spingsteen. On Trail è il suo ultimo disco. Non sarà preceduto da singoli. Un'opera completa da ascoltare come le favole che i nonni raccontavano la sera. Lunga vita al folk.



Josiah and the Bonnevilles apre LP



26 giugno Roma Cavea Auditorium

27 giugno Ancona Spilla festival

28 giugno Merano Ippodromo di Merano

29 giugno Torino Stupinigi Sonic Festival