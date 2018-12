Radio Italia Concerto 2018: il racconto di una notte in Piazza Duomo

(@BassoFabrizio)



La lunga notte di Radio Italia, il suo concerto 2018 parte col rap per la prima volta su questo palco. Si intitola Radio Italia Rap come il nuovo canale di Radio Italia. È Tedua ad aprire il concerto, preceduto da una voce in sottofondo che dice "da un racconto di Chris Nolan e Tedua", con La legge del più forte. Il trapper ringrazia il pubblico e ammette di essere molto emozionato. L'apertura rap prosegue con Nitro che appare con una maschera da sci a tenergli indietro i lunghi capelli: propone Infamity show, estratto dall'ultimo album. Finita la performance ringrazia il popolo di Radio Italia perché dà la possibilità ai giovani di stare su questo palco. A portare vero scompiglio sul palco è Achille Lauro accompagnato da Boss Dom che saltando per tutto il palco come non ci fosse un domani cantando Samba trap. Facendo divertire e portando tantissimo entusiasmo tra il pubblico. A mantenere alto l'entusiasmo è il giovanissimo Capo Plaza che abbandona la sua zona 5 di Milano per cantare sul palco di Radio Italia. A chiudere questa prima parte rap non poteva essere nessun altro al di fuori di lui, Ghali che sul testo di Ninna Nanna con un look ovviamente impeccabile riesce a mettere d'accordo tutte le generazioni presenti tra il pubblico. L'esibizione del rapper continua con la sua lettera al paese che l'ha cresciuto e che gli ha dato tutto questo! Ed è proprio sul testo di Cara Italia che tutti i presenti uniscono le loro voci a quella di Ghali.





RADIO ITALIA, SUL PALCO ARRIVANO LE VIBRAZIONI



l'orchestra diretta da Bruno Santori ci poorta in un'altra dimensione. Ad aprirla sono le Vibrazioni con Amore Zen, cui si affiananca partecipazione Jake La Furia. Continuano cantando Vieni da me brano che dal 2003 riesce ancora a far emozionare chi lo ascolta.





I FENOMENI DEL 2018



Il palco dI Radio Italia dedica uno spazio ai fenomeni del 2018, questo spazio intitolato appunto Fenomeni vede sparsi nella scaletta Thomas, I Maneskin e Riki. Questi giovanissimi artisti portano una boccata di aria fresca e di novità sul palco esibendosi nelle loro hit di successo.





IL MEGLIO DELLA MUSICA OSPITE DI RADIO ITALIA



A intervallare questi nuovi fenomeni sono i grandi cantanti della scena italiana come Annalisa che fa sognare il pubblico con la sua magnifica voce sulle note di Bye Bye, Il mondo prima di te e Direzione la vita, accompagnata dall’eccezionale orchestra e nella cornice del Duomo di Milano. Ad alzare il ritmo è Caperezza che apre cantando Una chiave, a seguire entrano sul palco dei piccoli ospiti d’eccezione che colorano la scena cantando insieme a Caparezza Ti fa stare bene, canzone scritta dal cantante in un momento in cui perché era un po' giù di morale e nessuno lo aiutava. Il cantante pugliese chiude con Vieni a ballare in Puglia. Ovviamente su questa canzone la piazza sembrava un enorme trampolino, con tutto il pubblico che saltava e si dimenava a tempo. Continua la serata con TheGiornalisti e Questa Stupida Canzone D’amore, portando sul palco un romanticismo che ha invaso tutto il pubblico, e durante Completamente ci si rende conto che oltre al palco di Piazza Duomo il sole inizia a tramontare. A riportare le energie al massimo sono il testo e la musicalità di Riccione, che ha portato voglia di mare e festa a tutta la città.





GIUSY FERRERI E IL SALUTO DI FEDEZ E J AX



Sul palco di Radio Italia appare Giusy Ferreri si presenta insieme a Federico Zampaglione cantando L’Amore Mi Perseguita, a seguire ci regala una bellissima performance di Non Ti Scordar Mai Di me, l’esibizione di Giusy sembra giunta al termine, ma è proprio qui che entrano sul palco Takagi & Ketra a duettare con la cantante nel loro ultimo singolo Amore e Capoeira. I due hanno anche fatto il Nuovo moderno commuovente jingle di Radio Italia che ovviamente viene mostrato in anteprima. A tenere alto l’umore e il volume del Radio Italia Live 2018 sono Fedez e J Ax che gia dalla presentazione creano delirio ed emozione tra il pubblico. Aprono il loro sipario con il brano Vorrei Ma Non Posto che i fan apprezzano molto e ne colgono il testo alzando in alto i telefoni per postare sui social l’esibizione dei cantanti. Sono le 21.30, si sta facendo sera e tra un “Bella Zio” e l’altro fanno cantare il pubblico con Senza Pagare e l’ultimo successo Italiana. Alla fine delle loro performance confermano che la loro alleanza si interromperà per dedicarsi un po’ alle loro carriere da solisti.





NEL SILENZIO DI PIAZZA DUOMO APPARE MIKA



Luca e Paolo, i conduttori chiedono il silenzio perché l’orchestra ha bisogno di accordarsi. Far tacere Piazza Duomo crea un momento magico e a sole ormai calato a illuminare gli spazi è rimasto solo il palco di Radio Italia. Le sorprese in questo show sono infinite ed è il momento del Radio Italia World. A esibirsi è Mika che con una giacca di paillettes color argento si va ad accomodare a un elegante pianoforte nero. Il momento regalatoci da Mika è un vero e proprio concerto all’interno del concerto, apre con Grace Kelly, e ci confessa che per lui cantare in questa piazza è un momento che si vuole godere appieno. Mika racconta la storia della sua prima volta a Milano 12 anni fa, quando si guardava intorno in quella piazza. l’Italia gli ha regalato tanto e per lui tornare qui vuole sempre dire sentirsi a casa. Torna Fedez sul palco e i due vecchi amici di X Factor si esibiscono in Beautiful Disaster. Fedez lascia il palco e Mika seduto sul pianoforte attacca Lasciatemi Cantare accompagnato dalle voci del pubblico che lo seguivano come fossero alunni che seguono il loro maestro. In questo istante Il Duomo di Milano si illumina. Entra sul palco Chiara per cantare Stardust insieme all’ospite internazionale.





ELISA, GIANNI MORANDI, BIAGIO ANTONACCI...IL GRAN FINALE



E’ il turno di Luca e Paolo che si cimentano in un’esibizione nella quale dicono la loro opinione sulla musica tra/rap. A seguire, per mantenere l’animo rap alto, arrivano sul palco Fabri Fibra e il suo tormentone Fenomeno, che continua accompagnato dall’amico Tommaso Paradiso per riportarci un po’ di sound estivo con il brano Pamplona per poi far cantare il pubblico con Stavo Pensando A Te, al termine della performance il rapper accaldato si toglie la giacca in jeans e la lascia cadere tra il pubblico delle prime file. E’ arrivato il momento di una grandissima voce che riesce sempre ad emozionare, quella di Elisa che apre il suo set con uno dei suoi più grandi successi: Luce. Continua parlando a tutti bambini con il brano A Modo Tuo, mentre si esibisce la cantante apre le braccia come volesse stringere a se tutto il pubblico in un caloroso abbraccio. A seguire arriva sul palco di Radio Italia Gianni Morandi. che tra i suoi successi vecchi e nuovi riesce a coinvolgere tutto il pubblico nonostante le varie età. Dal pubblico chiamano Mi Fa Volare, ma un Gianni nostalgico saluta i fan con le parole di C'era un Ragazzo che Come Me. I ragazzi di Il Volo salgono poi sul palco e con il brano L'amore Si Muove vibra letteralmente Piazza Duomo. Durante l’esibizione dei tenori il pubblico perde la voce cercando di stare dietro al loro timbro vocale e nonostante dal palco arrivi un suono meraviglioso dal pubblico le stonature e le urla continuano anche a canzone terminata. A chiudere questa serata ricchissima è Biagio Antonacci che su un sound latino americano canta Pazzo Di Lei continuando “sull’onda latina” fino all’arrivo di Mario Incudine che dedica questa canzone a tutti gli uomini che non hanno paura e chiudono questa magnifica serata cantando Mio Fratello.