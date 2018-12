Wind Music Awards 2018, la prima serata

(BassoFabrizio

Inviato a Verona



L'estate della musica inizia a verona con i Wind Music Awards. E' un po' il battesimo dei tormentoni, delle melodie e dei personaggi che ci accompagneranno nell'estate del 2018 ma anche il riconoscimento a chie, negli ultimi 12 mesi, ha lasciato un segno. Due serate che vi raccontiamo, la prima, questa, dalle tribune, la seconda, che troverete domani, dal backstage. L'Arena di Verona è carica e sold out. Nonostante le nuvole che minacciose la guardano dall'alto. La partenza è Blues ed ha il nome di Zucchero. Che ricorda un evento unico che lo vedrà protagonista: il 3 e il 4 luglio porterà il suo tour mondiale in piazza San Marco a Venezia. Dopodiché il suo Wanted world tour farà tappa a Hyde Park, a Londra, per il British Summer Time il prossimo 8 Luglio. Già 90 mila i biglietti venduti. Un luglio pieno di sorprese per Adelmo Fornaciari.





TRA ZUCCHERO E BENJI & FEDE



I Wind Music Awards festeggiano chi ha spopolato nel periodo maggio 2017-maggio 2018, chi ha conquistato il disco d'oro, di platino o il multiplatino. Non solo discografia ma anche i live, con premi per il numero di spettatori presenti ai concerti. Dopo Zucchero ecco Thomas che ha da pochissimi giorni raggiunto la certificazione oro per Thomas 18 edition. Largo ai giovani con Ultimo insieme a Fabrizio Moro e la loro Eternità, seguiti dal Gentlmen di Guè Pequeno ed Elettra Lamborghini: bella raga, e non si sbaglia mai. Benji e Fede portano un Moscow Mule, giusto perchè è passata l'ora di cena e i giovani a quest'ora si preparano per la serata con il primo drink.





BAGLIONI FA IL PIENO DI PREMI



L'Arena si colora di spolverini sgargianti perché la prima serata dei Wind Music Awards è sempre bagnata. Anche se piove la musica suona: arrivano Fedez e Jax pronti per ricominciare il loro percorso da solisti, confermano. The Giornalisti annunciano l'uscita del loro prossimo album il 21 settembre dal titolo Love. Dal romanticismo all'infanzia, Cristina d'Avena è l'artista italiana che ha venduto il maggior numero di dischi, sei milioni. Il maggior numero di premi spetta invece a Claudio Baglioni che si porta a casa una infinità di premi.





LO STATO SOCIALE ANNUNCIA IL DISCO. ECCO RITA ORA



Sotto la doccia siamo tutti cantanti da platino, e il nostro accappatoio ha sentito cose che Lo Stato Sociale non può immaginare, ma stasera il nostro abbigliamento da live è stato sdoganato dai cinque ragazzi bolognesi in accappatoio bianco e infradito, in Arena, sotto la pioggia. Il primo artista internazionale è Rita Ora che porta la femminilità e forza femminile sul palco con Girls. Fa 320 milioni di views e platino in Italia con Your song.





BOMBA D'ACQUA PER LAURA PAUSINI, POI ECCO LEVANTE E GIUSY FERRERI



Donne e ancora donne, Laura Pausini porta in alto la bandiera femminile. Artista italiana e internazionale che ha visto i sogni di architetto sfumare per un sogno più grande. Premio speciale ASSO e disco di Platino per Fatti Sentire. É un arrivederci, a settembre, stesso palco. Stavolta da sola e si spera senza pioggia visto che è una fedelissima dei suoi concerti. C'è chi entra in Arena a piedi, e chi in carrozza come Sfera Ebbasta. Ghali annuncia il tour nei palazzetti a partire da ottobre. Verso la fine vengono premiati anche Levante e i producer Takagi e Ketra con Giusy Ferreri per Amore e capoeira che si candida a tormentone estivo. Molti i premi consegnati per le certificazioni ottenute dai singoli e dai dischi, e tra poco si ricomincia.