Leave the Memories: ecco Alone, il video in esclusiva

Ciao a tutti, siamo Luca, Thomas e Mirco, i Leave The Memories. Siamo un trio pop-rock acustico proveniente dalla provincia di Treviso, suoniamo insieme da più di tre anni e siamo orgogliosi di presentarvi il video del nostro nuovo singolo Alone, estratto dall’album Follow The Stars che uscirà il prossimo 16 marzo. Il video è stato diretto da Alex Bonaldo e prodotto assieme al fratello Francesco Bonaldo. Le riprese sono state realizzate nella fantastica location del Monte Subasio e, in parte, all’interno dell’antica Rocca Paolina di Perugia. Il brano, invece, è stato prodotto da Larsen Premoli ai RecLab Studios di Milano.



Alone è un brano che abbiamo scritto in un momento in cui ci mancava l’ispirazione, volevamo creare nuova musica ma non sapevamo di cosa parlare e quindi abbiamo parlato proprio di questo, la mancanza d’ispirazione. È una sorta di messaggio diretto alla nostra musa ispiratrice, nel momento in cui ci ha lasciati soli. Il video è stato girato in un luogo magico che rispecchia pienamente il senso di solitudine e di smarrimento della canzone.



Follow The Stars uscirà il 16 marzo, pochi giorni dopo l’uscità di Alone. Siamo molto emozionati perché tutte le persone che ci seguono conoscono soltanto pochi brani che abbiamo scritto e pubblicato sotto forma di singoli, e finalmente potremo far sentire il prodotto di tutti i nostri sforzi e sacrifici. Il nostro album Follow The Stars sarà un mix di pop acustico e rock moderno, con alcune sorprese che sicuramente non ci si aspetta da parte di un trio acustico.



Cantiamo e scriviamo in inglese perché le nostre influenze musicali sono al 100% internazionali. Ci siamo avvicinati al mondo della musica grazie ai Nirvana e ai Linkin Park e da quel momento abbiamo sempre ascoltato e suonato musica inglese. Due di noi possiedono la doppia cittadinanza Australiana e il nostro sogno è quello di viaggiare e vedere il mondo grazie alla nostra musica, quindi speriamo che un giorno tutto questo ci porti anche all’estero. Ci siamo dedicati per mesi alla pubblicazione dell’album, un processo che richiede tempo, passione ed energia. In questo momento in cui tutto sembrerebbe pronto, noi stiamo già lavorando a nuovi brani e nuove idee per l’estate 2018, non possiamo svelare nulla ma sicuramente ci saranno novità interessanti.