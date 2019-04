Classe 1990, Francesca De André è la figlia di Cristiano (De André) e la nipote del celebre cantautore genovese Fabrizio. Partita come vocalist e cantante , è nota soprattutto per la sua partecipazione a "L'isola dei famosi" , per le successive ospitate in diversi salotti Tv e per i suoi scatti bollenti su Instagram. Vedere per credere.