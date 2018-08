Festival del cinema di Venezia 2018: tutti gli eventi

Nei giorni della 75. Mostra del cinema (29 agosto – 8 settembre) si svolgeranno a Venezia diversi incontri, convegni, presentazioni. Ecco una piccola guida per non perdersi gli eventi più importanti

Gli appassionati di cinema (e non solo) aspettano con ansia l'apertura della 75esima Mostra del cinema di Venezia. Un’edizione che almeno leggendo il programma si preannuncia davvero ricchissima, con tantissimi film in concorso, grandi ospiti internazionali e soprattutto tanti eventi di contorno. Infatti, come di consuetudine, il Festival di Venezia vive anche attraverso grandi mostre ed eventi che fanno da corollario alla vera e propria mostra cinematografica. Ecco una piccola guida per districarsi tra i moltissimi appuntamenti di questa 75esima mostra del cinema ricordando queste date: 29 agosto - 8 settembre 2018, queste le date di inizio e di fine del Festival del Cinema di Venezia

Il Cinema in Mostra - Volti e immagini dalla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica 1932-2018

Hotel Des Bains (Lido), con materiali dell’Archivio Storico della Biennale Informazioni: SEC Relazioni Pubbliche +39 02 624.999.1

In occasione della 75. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, la Biennale di Venezia allestirà all’Hotel Des Bains al Lido – grazie alla collaborazione di COIMA SGR, per conto del Fondo Lido di Venezia II, - un’esposizione sulla storia della Mostra del Cinema, con i materiali dell’Archivio Storico della Biennale, intitolata Il Cinema in Mostra. Volti e immagini dalla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica 1932 – 2018. L’esposizione includerà foto, filmati, documenti e materiali per lo più inediti sull’intera storia della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, che è il più antico festival di cinema al mondo, nato nel 1932 al Lido di Venezia come estensione della Biennale Arte e ispirato al suo modello. L’esposizione - che si terrà in concomitanza della 75. Mostra del Cinema (29 agosto – 8 settembre 2018) - sarà curata dal direttore del Settore Cinema della Biennale, Alberto Barbera.

Venice Production Bridge

Hotel Excelsior dal 30 agosto al 4 settembre 2018

Nei giorni della 75. Mostra si svolgeranno al Lido di Venezia diversi importanti incontri, convegni, presentazioni, si terranno nell’ambito del Venice Production Bridge, il progetto che dal 2016 si propone come opportunità di incontri e scambi per tutte le categorie di professionisti coinvolti nella realizzazione di opere cinematografiche.

L'idea di creare un'opportunità di networking per tutti i professionisti coinvolti nella produzione, non solo nell’ambito cinematografico ma in tutto il settore audiovisivo, ha dimostrato la sua rilevanza attraverso il grande successo della seconda edizione, con oltre 2.000 professionisti accreditati e un riscontro entusiasta da parte di tutti i partecipanti

Il Venice Production Bridge fornisce ai produttori la possibilità unica di incontrare molteplici categorie di finanziatori che partecipano alla creazione dei fondi necessari per creare un film: distributori, agenti di vendita, banche, fondi di investimento pubblici e privati, regioni, film commission, emittenti, operatori video e piattaforme internet….

La terza edizione del Venice Production Bridge avrà luogo a Venezia, all’Hotel Excelsior dal 30 agosto al 4 settembre 2018, e affiancherà il Venice Production Bridge Office che sarà attivo per tutta la durata della 75. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica (29 agosto – 8 settembre).

Confermando la sua unicità mondiale, il Venice Production Bridge proporrà i seguenti eventi:

Venice Gap Financing Market (31 agosto – 2 settembre): il numero dei progetti internazionali rimane intorno ai 48 e include i progetti di Biennale College Cinema - Virtual Reality. Durante 3 giorni, il VGFM offre ai produttori di Film, Documentari e progetti VR Storie Immersive la possibilità di incontrarsi con finanziatori tramite incontri one-to-one di 30 minuti.

Final Cut in Venice (1-3 settembre): la sesta edizione di questo workshop presenterà una selezione di rough cuts proveninenti dall’Africa, Iraq, Giordania, Palestina, Siria e Libano e darà loro l’opportunità di trovare I finanziamenti per la post-produzione grazie ai nostri partners e partecipanti al workshop.

Book Adaptation Rights Market (31 agosto – 2 settembre): 20 case editrici internazionali proporranno l’adattamento cinematografico dei libri di cui possiedono i diritti (romanzi, saggi, romanzo a fumetti, libri per bambini….) tramite incontri one-to-one con produttori.

European Film Forum (1-2 settembre): in associazione con il programma EU Media, La Biennale organizzerà la quarta edizione del EFF con nuovi temi e, come lo scorso anno, alla presenza di Commissari Europei e leaders dell’industria cinematografica. Questo incontro unico fa parte ad oggi dell’agenda di tutti i professionisti del settore.

Il Venice Production Bridge offrirà i tradizionali servizi quali l’Industry Club, destinato all’attività di networking fra tutti i partecipanti, un’Area Espositiva, i VPB Market Screenings, la Digital Video Library, il Business Centre, equipaggiato con computer, stampanti, accesso internet e Wi-Fi, e numerosi panels internazionali oltre a eventi di networking.



Omaggio a Vanessa Redgrave: The Aspern Papers Di Julien Landais

In occasione del Leone d’Oro alla carriera della Mostra di Venezia 2018 a Vanessa Redgrave, giovedì 30 agosto in Sala Casinò, alle 11.30, si terrà una proiezione speciale a inviti del film The Aspern Papers di Julien Landais, con Vanessa Redgrave, Jonathan Rhys Meyers e Joely Richardson. Julien Landais ha diretto The Aspern Papers da una sceneggiatura da lui scritta con Jean Pavans e Hannah Bhuiya, basata sull’adattamento di Pavans del racconto lungo di Henry James. Interpretano il film anche Poppy Delevingne, Jon Kortajarena e Lois Robbins, insieme a Morgane Polanski, Barbara Meier, Alice Aufraye e Nicolas Hau.



A Bob Murawski il Nuovo Premio Campari Passion for Film

Il nuovo lavoro di Bob Murawski, la ricostruzione del leggendario The Other Side of the Wind di Orson Welles, sarà presentato Fuori Concorso in prima mondiale. A questo lavoro è stato attribuito il nuovo premio Campari Passion for Film della 75. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Il premio si propone di valorizzare lo straordinario contributo che i collaboratori più stretti del regista, offrono al compimento del progetto artistico rappresentato da ciascun film. Solo occasionalmente, direttori della fotografia, montatori, compositori, scenografi e costumisti vedono adeguatamente riconosciuto il loro apporto, spesso determinante ai fini della qualità del risultato finale. Passion for Film premierà a turno una di queste figure, non semplici artigiani ma artisti e co-autori delle opere a cui offrono il contributo del loro insostituibile talento. La consegna del premio a Bob Murawski avrà luogo venerdì 31 agosto alle ore 14.00 in Sala Grande (Palazzo del Cinema), prima della proiezione del film.



Omaggio a David Cronenberg e Master Class del Regista

In omaggio a David Cronenberg, Leone d’Oro alla carriera della Mostra di Venezia 2018, sarà presentato al Lido M. Butterfly (1993), su indicazione dello stesso regista che lo considera tra i suoi film più personali, anche se meno fortunato di altri. David Cronenberg terrà inoltre una Master Class, condotta da Giulia D’Agnolo Vallan, mercoledì 5 settembre alle ore 15 in Sala Perla 2



A Zhang Yimou - Premio Jaeger-Lecoultre Glory To The Filmmaker 2018

La Biennale di Venezia e Jaeger-LeCoultre annunciano che è stato attribuito al grande regista cinese Zhang Yimou (Hero, Lanterne rosse, Ju Dou; due volte Leone d’oro a Venezia, nel 1992 con La storia di Qiu Ju e nel 1999 con Non uno di meno) il premio Jaeger-LeCoultre Glory to the Filmmaker 2018 della 75. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica dedicato a una personalità che abbia segnato in modo particolarmente originale il cinema contemporaneo. La consegna del premio a Zhang Yimou avrà luogo il 6 settembre 2018 in Sala Grande (Palazzo del Cinema), prima della proiezione in prima mondiale Fuori Concorso del suo nuovo film Ying (Shadow).