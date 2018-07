Festival Venezia 2018: il programma

Ecco l'elenco completo del film selezionati alla 75. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia che si svolgerà dal 29 agosto all'8 settembre. Trai titoli in concorso ci sono Suspiria di Luca Guadagnino, Capri-revolution di Mario Martone, What you gonna do when the world is on fire di Roberto Minervini, Roma di Alfonso Cuaròn, e il western dei Fratelli Coen The Ballad of Buster Scruggs

Il direttore Alberto Barbera ha annunciato il programma della 75.ma edizione della Mostra d'Arte Cinematografica di Venezia che si svolgerà dal 29 agosto all'8 settembre. Quest'anno verranno assegnati due Leoni d'Oro alla Carriera, uno al regista visionario David Cronenberg e l'altro alla grandissima attrice Vanessa Redgrave. A questo proposito la star britannica ha dichiarato: "Sono sbalordita e straordinariamente felice di sapere che sarò premiata col Leone d’oro alla carriera dalla Mostra di Venezia. La scorsa estate stavo girando proprio a Venezia The Aspern Papers. Molti anni fa ho girato La vacanza nelle paludi del Veneto. Il mio personaggio parlava solo in dialetto veneziano. Scommetto di essere l’unica attrice non italiana ad aver recitato un intero ruolo in dialetto veneziano! Grazie infinite cara Mostra!”. Sempre Barbera in conferenza stampa ha dichiarato che mai come in questa edizione della Mostra di Venezia, le durate dei film presenti saranno estremamente lunghe. Forse in qualche modo la popolarità delle serie tv ha in qualche modo influenzato il cinema. E quindi prepariamoci a lunghe maratone di visione.

Tra i film che combatteranno per conquistare il Leone D'Oro spicca la presenza di due titoli molto attesi. Il primo è Suspiria di Luca Guadagnino. Si tratta del remake del capolavoro di Dario Argento. Nel cast di questo horror anomalo spiccano la presenza di Dakota Johnson, Tilda Swinton, Mia Goth, Chloë Grace Moretz. Già dal trailer diffuso in rete un paio di mesi fa si intuisce che si tratta di un film molto differente dall'originale. L'altro italiano in concorso è Capri-Revolution di Mario Martone. Interpretato da Marianna Fontana, Reinout Scholten van Aschat, Antonio Folletto, Gianluca Di Gennaro, Eduardo Scarpetta, Jenna Thiam, Ludovico Girardello, Lola Klamroth, Maximilian Dirr, Donatella Finocchiaro, il film è ambientato nella Capri del 1914. La storia è quella di una comune di nordeuropei che ha trovato su quest'isola il luogo ideale per la propria ricerca nella vita e nell'arte. Ma l'isola ha una sua propria e forte identità, che si incarna in una ragazza, una capraia il cui nome è Lucia . Il film narra l'incontro tra Lucia, la comune guidata da Seybu (Reinout Scholten van Aschat) e il giovane medico del paese.

Il terzo film italiano in concorso è What you gonna do when the world is on fire di Roberto Minervini. La pellicola racconta la storia di una comunità di afro-americani del Sud degli Stati Uniti durante l’estate del 2017. Una serie di brutali uccisioni di giovani uomini neri scuote l’intero paese esacerbando i conflitti razziali.

Martone, Guadagnino e Minervini dovranno vedersela con degli avversari di grande caratura. A cominciare dal film che aprirà il Festival di Venezia 2018. Si tratta di Il Primo Uomo (First Man). Alla regia c'è Damien Chazelle (che com La La Land ha conquistato 6 Oscar). La pellicola vede la presenza di Ryan Gosling, Jason Clarke e Claire Foy, mentre la vicenda ruota tutta intorno alla figura mito dell'astronauta Neil Armstrong, negli anni dal 1961 al 1969, al culmine di una delle missioni più pericolose dell'essere umano. Fra gli altri film presenti nel concorso ufficiale della Mostra ci sono anche The ballad of Buster Scruggs, bizzarro western diretto dai fratelli Coen e l'attesissimo Roma di Alfonso Cuaròn, storia di una famiglia della media borghesia messicana nella Città del Messico degli anni ’70 . Molto clamore anche intorno a 22 July di Paul Greengrass incentrato sulla figura del terrorista norvegese Anders Breivik.

Tra i registi in concorso c'è anche un gradito ritorno, ovvero quello di Mike Leigh, vincitore del Leone nel 2003 con Il segreto di Vera Drake. Al Festival di Venezia 2018, il cineasta inglese porta Peterloo, il film che racconta la storia dell'omonimo massacro avvenuto a Manchester il 16 agosto 1819, quando, durante un pacifico comizio, convocato per chiedere al parlamento una riforma elettorale, la folla venne caricata dalla cavalleria, col risultato di provocare la morte di undici persone e il ferimento di altre centinaia. In concorso alla Mostra di Venezia torna anche Julian Schnabel (Leone d'argento - Gran premio della giuria nel 2000 per Prima che sia notte) con At eternity’s gate che vede Willem Dafoe nei panni di Vincent Van Gogh

Last but not least, Guadagnino, Martone e Minervini dovranno vedersela con The favourite di Yorgos Lanthimos. Il regista greco firma un dramma in costume ambientato nell'Inghilterra dei primi del Settecento che vede protagoniste Olivia Coleman, Rachel Weisz e Emma Stone.

Tra le pellicole fuori concorso, sicuramente quella che desta maggiore curiosità è A Star is born. S tratta dell’atteso debutto nella regia del quattro volte candidato al premio Oscar® Bradley Cooper (American Sniper, American Hustler, Il lato positivo), interpretato dallo stesso Cooper e dalla pluripremiata superstar della musica e candidata all’Oscar® Lady Gaga, nel suo primo ruolo da protagonista. n questa nuova rivisitazione della tormentata storia d’amore, Cooper interpreta il musicista di successo Jackson Maine che scopre, e si innamora della squattrinata artista Ally (Gaga). Lei ha da poco chiuso in un cassetto il suo sogno di diventare una grande cantante… fin quando Jack la convince a tornare sul palcoscenico. Ma mentre la carriera di Ally inizia a spiccare il volo, il lato privato della loro relazione sta perdendo colpi a causa della battaglia che Jack conduce contro i suoi demoni interiori. Molto interesse suscita anche la presenza della serie evento L'Amica Geniale, i cui primi due episodi saranno presentati fuori concorso alla Mostra. Tratta dal primo volume omonimo della quadrilogia bestseller di Elena Ferrante amatissima anche negli Stati Uniti, la seria tv è diretta da Saverio Costanzo. Altro titolo italiano fuori concorso è Una storia senza nome di Roberto Andò. Questa la trama del film Valeria (Micaela Ramazzotti) è la giovane segretaria di un produttore cinematografico, che vive appartata con una madre eccentrica (Laura Morante) e scrive in incognito per uno sceneggiatore di successo, Alessandro (Gassmann). Un giorno, la donna riceve un insolito regalo da uno sconosciuto (Renato Carpentieri): la trama di un film. Ma quel plot è pericoloso, la storia senza nome racconta infatti il misterioso furto di un celebre quadro di Caravaggio…

Altro evento da non perdere è ultimo film girato da Orson Welles, "The Other Side of the Wind', finito prima che morisse, ma montato solo in parte. La restante parte del montaggio è stata terminata basandosi sulle note di regia e i primi montaggi fatti dallo stesso Welles.



Nella sezione Orizzonti, uno dei film che si preannunciano più interessanti è il film di Alessio Cremonini 'Sulla mia pelle', dedicato alle ultime ore di Stefano Cucchi, con Alessandro Borghi, Jasmine Trinca e IL direttore della Mostra Alberto Barbera LO ha definito il film "un impressionante lavoro di regia e interpretazione", sottolineando in particolare la prova di Borghi, "capace di calarsi completamente nel ruolo e di reggere il film". Sempre nella sezione Orizzonti desta molta curiosità la presenza di La Profezia dell'armadillo tratto dalla famosa Graphic Novel di Zerocalcare. Nel cast del film Simon Liberati e Pietro Castellitto.

Nella sezione Sconfini (Ex Cinema in Giardino) da segnalare la versione estesa di Three of Life di Terrence Malick, Il Ragazzo più felice del mondo, il nuovo film di Gipi, a distanza di sette anni da L'Ultimo Terrestre.

Infine, tra i diversi capolavori restaurati di Venezia Classici della 75. Mostra, saranno presentati: La notte di San Lorenzo (1982) di Paolo e Vittorio Taviani, Il posto (1961) di Ermanno Olmi, il grande regista recentemente scomparso

Ecco l'elenco di tutti i film in programma

Venezia 75

Concorso internazionale di un massimo di 20 lungometraggi in prima mondiale.

Il primo uomo - Damien Chazelle (film di apertura)

Sunset - Laszlo Nemes

The mountain - Rick Alverson

Doubles vies - Olivier Assayas

The sisters brothers - Jacques Audiard

The ballad of Buster Scruggs - Fratelli Coen

Vox Lux - Brady Corbet

Roma - Alfonso Cuaron

22 July - Paul Greengrass

Suspiria - Luca Guadagnino

Opera senza autore - Florian Henckel Von Donnensmarck

The nightingale - Jennifer Kent

The favourite - Yorgos Lanthimos

Peterloo - Mike Leigh

Capri - Revolution - Mario Martone

Fuori Concorso

Sono presentate Fuori Concorso alcune opere significative dell’anno, per un massimo di 18 titoli. Tra queste, lavori di autori affermati che abbiano già partecipato in precedenza alla Mostra, documentari o film nei quali la dimensione spettacolare si accompagna a forme di originalità espressiva o narrativa. Nella fascia oraria di mezzanotte potranno essere inoltre ospitati alcuni film Fuori Concorso, le cui caratteristiche convengano a questo particolare orario di proiezione. Sono ammessi alla selezione solo i lungometraggi proposti alla Mostra in prima mondiale.

A star is born - Bradley Cooper

Mi obra maestra - Gaston Duprat

The other side of the wind - Orson Welles (evento speciale)

They'll love me when I'm dead - Morgan Neville (evento speciale)

L'amica geniale - Saverio Costanzo

Il diario di Angela - noi due cineasti - Yervant Gianikian

A letter to a friend in Gaza - Amos Gitai

Aquarela - Victor Kossakovsy

El pepe - Una vida suprema -

Process - Sergei Lonitsa

Carmine street guitar - Ron Mann

Isis tomorrow. The lost souls of Mosul - Francesca Mannocchi e Alessio Romenzi

American Dharma - Errol Morris

Introduzione all'oscuro - Gaston Solnicki

1938 diversi - Giorgio Treves

Your face - Tsai Ming-Liang

Monrovia, Indiana - Frederick Wiseman

Una storia senza nome - Roberto Andò

Les Estivants - Valeria Bruni Tedeschi

A tramway in Gerusalem - Amos Gitai

Un peuple et son roi - Pierre Shoeller

La quietud - Pablo Trapero

Shadow - Zhang Yimou

Dragged Across concrete - S. Craig Zahler

Orizzonti

Concorso internazionale riservato a un massimo di 18 film, dedicato a film rappresentativi di nuove tendenze estetiche ed espressive del cinema mondiale, con particolare riguardo per gli esordi, gli autori emergenti e non ancora pienamente affermati, le cinematografie minori e meno conosciute, ma anche opere che si misurano con i generi e la produzione corrente con intenti d’innovazione e di originalità creativa. All’interno della sezione Orizzonti è ospitata una selezione competitiva di cortometraggi della durata massima di 20 minuti, scelti in base a criteri di qualità e originalità linguistico-espressiva. Sono ammessi alla selezione solo i lungometraggi e i cortometraggi proposti alla Mostra in prima mondiale.

Sulla mia pelle - Alessio Cremonini

Manta Ray - Phuttiphong Aroonpheing

Soni - Ivan Ayr

The river - Emir Baigazin

La noche de 12 anos - Alvaro Brechner

Deslembro - Flavia Castro

The announcement - Mahmut Fazil Coskun

Un giorno all'improvviso - Ciro D'Emilio

Charlie Says - Mary Harron

Amanda - Mikhael Hers

The day I lost my shadow - Soudade Kaadan

L'Enkas - Sarah Marx

The man who surprised everyone - Merkulova

Memories of my body - Garin Nugroho

As I Lay dying - Mostafa Sayyari

La profezia dell'Armadillo - Emanuele Scaringi

Stripped - Yaron Shani

Jinpa - Pema Tseden

Tel Aviv on fire - Sameh Zoa

Venezia Classici

La sezione ospita in prima mondiale una selezione dei migliori restauri di film classici realizzati nel corso dell’ultimo anno da cineteche, istituzioni culturali e produzioni di tutto il mondo, impegnate nella conservazione e valorizzazione del patrimonio cinematografico e nella riscoperta di opere del passato trascurate o sottovalutate. A completamento della sezione, possono essere presentati documentari sul cinema e su singoli autori di ieri e di oggi, in grado di offrire innovativi elementi di valutazione storico-critica.

Essi vivono - John Carpenter

Il portiere di notte - Liliana Cavani

La città nuda - Jules Dassin

Brick and Mirror - Ebrahim Golestan

La strada della vergogna - Kenji Mizoguchi

Il posto - Ermanno Olmi

L'anno scorso a Marienbad - Alain Resnais

Il luogo senza limiti - Arturo Ripstein

Desideri nel sole - Jacques Rozier

L'ascesa - Larisa Shepitko

Contratto per uccidere - Don Siegel

I gangsters - Robert Siodmak

La notte di San Lorenzo - Paolo e Vittorio Taviani

La volpe folle - Tomu Uchida

Morte a Venezia - Luchino Visconti

Nulla sul serio - William A. Wellman

A qualcuno piace caldo - Billy Wilder

Venezia Classici- Documentari

The great buster - Peter Bogdanovich

Woman making film: a new road movie through cinema - Mark Cousin

Humberto Mauro - André di mauro

Living the light - Robby Muller - Claire Pijman

24/25 il fotogramma in più - Rolandi e Pontiggia

Nice girls don't stay for breakfast - Bruce Webber

Friedkin Uncut - Francesco Zippel

Sconfini

La sezione, non competitiva, prevede una selezione di opere senza vincoli di genere, durata e destinazione. Possono farne parte film d’autore e di genere, sperimentali e d’artista, serie televisive e produzioni crossover, sino a un massimo di 10 titoli, eventualmente preceduti o accompagnati da incontri e approfondimenti con autori, interpreti e personalità del mondo dell'arte e della cultura. Sono ammesse alla selezione solo opere presentate in prima mondiale alla Mostra.

Blood Kin - Ramin Bahrani

Il banchiere anarchico - Giulio Base

Il ragazzo più felice del mondo - Gipi

Arrivederci Saigon - Wilma Labate

Tree of Life (extedend cut) - Terrence Malick

L'heure de la sortie - Sébastien Marnier

Magi Lantern - Amin Naderi

Camorra - Francesco Patierno

Venice Virtual Reality

È prevista la presentazione, in concorso e fuori concorso, di un massimo di 30 opere di VR Storie Immersive di qualsiasi durata e formato (Samsung Gear, Google Cardboard, HTC Vive, Oculus, SONY Playstation, dispositivi tattili, AR, MR; eventuali altri formati devono essere discussi preventivamente con la Direzione della Mostra), in prima mondiale e/o internazionale. Sono presentate Fuori Concorso le opere dei team che partecipano alla seconda edizione di Biennale College Cinema-VR e i film realizzati in precedenza dai team invitati a Venice Production Bridge.