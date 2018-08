Suspiria: per Dakota Johnson le coreografie sono state "terrificanti"

Suspiri, il remake del film di Dario Argento diretto da Luca Guadagnino, sarà presentato in concorso al Festival di Venezia il primo settembre. Dakota Johnson, una delle protagoniste del film, non dimenticarà facilmente le riprese di questa attesissima pellicola. A scioccare l'attrice britannica è stata la realizzazione di una scena in particolare, quella del balletto ideato dal coreografo Damien Jalet. "Ci muovevamo sui punti di un pentagramma, come se la danza stessa stesse attuando un vero e proprio incantesimo", ha raccontato la Johnson, spiegando quanto sia stata terrificante questa esperienza per lei. Non solo, perché l'attrice britannica ha dovuto ballare di fronte a un vero pubblico che assisteva allo spettacolo. "Mi sono allenata circa un anno prima di iniziare le riprese, ma non sono una ballerina professionista".

Dopo il successo di critica e di pubblico che ha ottenuto com il suo Call Me by Your Name, Luca Guadagnino presentera alla 75.ma Mostra del cinema di Venezia la sua prossima fatica, Suspiria, la pellicola ispirata al capolavoro del 1977 di Dario Argento.

Nel cast del film , oltre alla due protagoniste Dakota Johnson e Tilda Swinton, ci sono anche Chloe Grace Moretz, Mia Goth, Sylvie Testud, Renée Soutendijk e Jessica Harper, attrice 68enne che tornerà dopo aver interpretato Suzy Bannion anche nella pellicola del 1977.In un'intervista rilasciata al The Guardian, Luca Guadagnino ha risposto alle critiche mossegli dai fan dell'horror di Argento."Ogni film che realizzo mi fa compiere un passo all'interno dei miei sogni da teenager e Suspiria è il sogno megalomane più preciso che avrei potuto avere. - ha spiegato Guadagnino - Ho visto il poster quando avevo 11 anni e il film quando ne avevo 14, e mi ha colpito molto. Ho subito iniziato a sognare di realizzare la mia versione".

E ancora: "In un certo senso mi fa sorridere quando sento le persone che dicono 'Come osi fare un remake di Suspiria?'. Il mio non è un remake, è un omaggio all'emozione incredibile e potente che ho provato quando l'ho visto. Quanti Amleto che abbiamo visto nella nostra vita sono stati fantastici? L'arte umana non è sull'inventare l'originalità, ma sulla capacità di trovare un nuovo punto di vista".