Family Film Festival: Il meglio di Giffoni

In occasione della 48° edizione del Giffoni Film Festival da venerdì 20 a sabato 28 luglio Sky Cinema propone su Sky Cinema Family la programmazione dedicata. Da non perdere sabato 21 luglio alle 21.00 la prima tv del documentario BBC Earth Films: EARTH – UN GIORNO STRAORDINARIO (proiettato anche al Giffoni Experience all'interno delle Masterclass Green)

In occasione della 48° edizione del Giffoni Film Festival, da venerdì 20 a sabato 28 luglio Sky Cinema Family (canale 306) proporrà, in prima e in seconda serata, la programmazione dedicata FAMILY FILM FESTIVAL – IL MEGLIO DEL GIFFONI con i più importanti film premiati nelle edizioni precedenti e 4 prime visioni. Tutti i titoli saranno disponibili anche su Sky On Demand.

Da non perdere sabato 21 luglio alle 21.00 la prima visione del documentario naturalistico firmato BBC Earth Films, EARTH – UN GIORNO STRAORDINARIO, proiettato anche al Giffoni Experience all'interno delle Masterclass Green.

A pochi mesi dall'uscita nelle sale, il documentario racconta un viaggio incredibile dalle isole dell'Antartide fino alle giungle dell'Asia, dall'Australia al deserto africano. Con la voce fuori campo di Diego Abatantuono, il film è uno dei contributi all'interno del Festival nati dalla partnership tra Giffoni Experience e Sky Italia, legato alla campagna “Sky Un mare da salvare”.

Spiccano nella programmazione altre tre prime visioni in programma: IL VIAGGIO DI AMELIE (martedì 24 luglio alle 21.00), l'avventuroso viaggio fra le montagne dei due adolescenti Amelie e Bart nel segno dell'amicizia; EDHEL (venerdì 27 luglio alle 21.00), il fantasy “made in Italy” che racconta le vicende di una giovane fanciulla nata con una malformazione alle orecchie che la fa assomigliare ad un elfo; e ancora RABBIT SCHOOL – I GUARDIANI DELL’UOVO D’ORO (sabato 28 luglio alle 21.00), l’animazione liberamente tratta dal libro per bambini degli autori Albert Sixtus e Fritz Koch-Gotha.

La programmazione dedicata al Giffoni Film Festival prosegue con i principali film premiati nelle precedenti edizioni: fra questi MASTER SPY – UNA SPIA PER AMICO (Family Time), premiato al Festival con il Grifone Award sez. Elements+6 2017. Tra gli altri film in concorso negli anni passati, TSATSIKI E LA GUERRA DELLE OLIVE, l’avventurosa commedia ambientata in Grecia in cui è protagonista la forza dell’amicizia; I RAGAZZI DI TIMPELBACH, racconto delle malefatte di un gruppo di ragazzini scapestrati con Gérard Depardieu; ABEL IL FIGLIO DEL VENTO, emozionante storia di formazione con Jean Reno; IL MIRACOLO DI BERNA, che ritrae il sogno di un piccolo tifoso di calcio.

In seconda serata troveremo anche PALLE DI NEVE, la divertente battaglia a palle di neve organizzata dai bambini di una paesino durante le vacanze invernali; ECCO A VOI LOLA!, la commedia con al centro una simpatica ragazzina, tratta dai libri di Isabel Abedis e vincitrice del Grifone Award e Premio del Pubblico sez. Elements+6 2010.

MAGIC SILVER, IL SOGNO DI CRUMB, PHOEBE IN WONDERLAND, AVVENTURA NELLO SPAZIO e DREAMER – LA STRADA PER LA VITTORIA completano la programmazione.

FAMILY FILM FESTIVAL – IL MEGLIO DEL GIFFONI dal 20 al 28 luglio su Sky Cinema Family (canale 306) e disponibile su Sky On Demand.