Giffoni 2018, ad Andrea Bocelli il Premio Truffaut: poi vola a Lajatico e Verona

Andrea Bocelli il prossimo 20 luglio riceverà il Premio Truffaut a Giffoni. Il prestigioso riconoscimento, affidato negli anni ai più grandi nomi del panorama internazionale (come Julianne Moore, Alan Rickman, Mika, Eddie Redmayne, Amy Adams, Samuel Lee Jackson, Roberto Saviano, Bryan Cranston, Richard Gere), verrà consegnato al tenore nel corso di un incontro con quasi 1000 adolescenti tra i 13 e 18 anni proveniente da 52 paesi del mondo, giovani giurati della manifestazione di cinema per ragazzi più importante di sempre. Proprio da questi ragazzi è partito l'invito per la 48esima edizione del Festival, che tramite un sondaggio hanno indicato l'artista come personaggio musicale italiano che più di ogni altro avrebbero sognato di incontrare. E il tenore non si farà attendere. In Campania insieme alla moglie Veronica, premiata ad Ischia per gli impegni umanitari della Andrea Bocelli Foundation, l'artista ha risposto all'appello dei giovani, da sempre al loro fianco anche tramite i progetti educativi che sostiene la sua Fondazione in Italia e all'estero.

Bocelli, che il prossimo 8 settembre sarà all'Arena di Verona per un concerto colossale con i più grandi nomi della lirica mondiale e non solo, parlerà con i ragazzi anche della nascita della sua passione per l'opera. E dopo la pubblicazione dell'album Cinema nel 2015, dedicato alle più belle colonne sonore di sempre, è atteso il 26 ottobre con la release del suo nuovo lavoro discografico, Sì (Sugar), il primo disco di inediti a distanza di 14 anni dal precedente Andrea.