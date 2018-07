Con Sky al Giffoni Film Festival 2018

Giunto con successo alla sua 48esima edizione, il Giffoni Film Festival, vede anche quest’anno la presenza di Sky. Oltre ai canali Sky Cinema, ai contenuti dedicati, al racconto giornalistico e alle svariate offerte rivolte al pubblico dei giffoners, quest’anno Sky affianca il Festival anche sui temi ambientali e lo fa attraverso il racconto della propria campagna “Sky Un mare da salvare”, lanciata a livello internazionale nel gennaio 2017 con l’obiettivo di contribuire a salvaguardare i mari in pericolo a causa dell’inquinamento da plastica, dell’eccessivo sfruttamento delle risorse ittiche e della perdita della biodiversità. In linea con il proprio approccio di business responsabile, Sky ha scelto di lanciare in tutti i Paesi in cui opera una campagna di sensibilizzazione sul tema, con l’obiettivo di stimolare le persone a compiere piccole azioni quotidiane positive, come la corretta raccolta della plastica, l’eliminazione della plastica usa e getta e impegnandosi in prima persona.

Il Giffoni Film Festival si propone quest’anno non solo come luogo di intrattenimento ma di formazione per bambini, ragazzi e famiglie, luogo ideale in cui ricordare che ogni essere umano può cambiare il futuro del pianeta. La campagna Sky Un mare da salvare presenta una grande installazione per raccogliere la plastica monouso, in maniera corretta, durante il Festival, un contenitore avvolto da una simbolica rete da pesca per “catturare” bicchieri, bottigliette e altri oggetti di plastica usa e getta a disposizione dei visitatori che potranno contribuire subito con la raccolta differenziata. Il messaggio è che tutti insieme si può fare la differenza. Un altro fondamentale contributo di Sky in questo senso riguarda le Masterclass Green gli incontri prendono spunto dai contenuti Sky e National Geographic legati alla campagna “Sky Un mare da salvare, tra i titoli in agenda, quelli firmati Sky News (come “A Plastic Whale”, “A Plastic Tide” e “Arctic Peril”), il reportage di Sky TG24 “Un mare da salvare – Lo stato dell’Artico”, e lo speciale di National Geographic “Before the flood” con Leonardo di Caprio: l’impatto devastante del cambiamento climatico sul nostro pianeta in un evento televisivo prodotto da Martin Scorsese. Inoltre, due film appena usciti nelle sale cinematografiche: “Le meraviglie del mare”, diretto da Jean-Michel Cousteau e Jean-Jacques Mantello (prossimamente su Sky Cinema) e “Earth – Un Giorno Straordinario”, documentario BBC Earth Films che sarà trasmesso in prima tv su Sky Cinema Family sabato 21 luglio alle ore 21.00. Non solo green, ci saranno anche altre due Masterclass Sky: domenica 22 luglio sarà presente a Giffoni Frank Matano, protagonista dell’ultima stagione cinematografica con “Sono tornato” e “Tonno spiaggiato” e prossimo al ritorno come giudice di Italia’s Got Talent. Martedì 24 luglio toccherà a Maccio Capatonda, il popolare attore e comico che ha recentemente lanciato la sua ultima serie tv “The Generi”, disponibile su Generation di NOW TV e Sky On Demand e in onda su Sky Atlantic. Inoltre, per tutta la durata del Giffoni Film Festival Sky Cinema Family proporrà, in prima e seconda serata, una selezione di film premiati e presentati nelle precedenti edizioni.

Tra i titoli proposti, da non perdere le tre seguenti prime visioni: il fantasy EDHEL (27/7 ore 21.00), l’avventuroso percorso tra le montagne de IL VIAGGIO DI AMELIE (24/7, ore 21.00) e l’animazione tratta dal libro per bambini degli autori Albert Sixtus e Fritz Koch-Gotha RABBIT SCHOOL – I GUARDIANI DELL’UOVO D’ORO (28/7, ore 21.00). Ma non finisce qui, l’avventura tra passato e presente MASTER SPY – UNA SPIA PER AMICO (Family Time), premiata al Festival con il Grifone Award sez. Elements+6 2017; l’avventurosa commedia ambientata in Grecia TSATSIKI E LA GUERRA DELLE OLIVE; la fantastica avventura per ragazzi con Gérard Depardieu I RAGAZZI DI TIMPELBACH; il racconto di formazione con Jean Reno ABEL IL FIGLIO DEL VENTO; la storia di un piccolo tifoso di calcio raccontata in IL MIRACOLO DI BERNA; la divertente battaglia a palle di neve organizzata dai bambini di un paesino durante le vacanze invernali è al centro di PALLE DI NEVE (Family Time); mentre una simpatica ragazzina è al centro della commedia ECCO A VOI LOLA!, tratta dai libri di Isabel Abedis e vincitrice del Grifone Award e Premio del Pubblico sez. Elements+6 2010. Si segnalano inoltre MAGIC SILVER, IL SOGNO DI CRUMB, PHOEBE IN WONDERLAND, AVVENTURA NELLO SPAZIO e DREAMER – LA STRADA PER LA VITTORIA.

Last but not least, le telecamere di Sky TG24 saranno presenti al festival e ci sarà Cinepop, l’appuntamento quotidiano di Sky Cinema che dedicherà ampio spazio alla kermesse grazie alla presenza dei “Piccoli Cinemaniaci”, bambini fino ai dieci anni che commenteranno i film e gli eventi del Festival.