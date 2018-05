Cannes 2018 festeggia i 50 anni di 2001 Odissea nello Spazio

Per celebrare il 50° anniversario del film di Stanley Kubrick 2001: ODISSEA NELLO SPAZIO, considerato uno dei più grandi capolavori del XX secolo, il film tornerà nelle sale italiane il 4 ed il 5 Giugno, come film evento. Warner Bros. Pictures presenterà inoltre al 71° Festival di Cannes una copia in 70mm ottenuta dal negativo originale attraverso un procedimento di ricreazione fotochimica, senza ritocchi digitali o modifiche al montaggio, che consentirà quindi al pubblico di rivivere l’esperienza di 50 anni fa con il film che ha rivoluzionato la fantascienza.



Il 13 maggio si terrà infatti la proiezione in anteprima mondiale nella sezione Cannes Classics, che sarà preceduta da un’introduzione del regista Christopher Nolan, alla presenza di alcuni famigliari di Stanley Kubrick, tra cui la figlia, Katharina Kubrick, ed il cognato e coproduttore Jan Harlan. Grande ammiratore dello scomparso cineasta americano, Nolan ha lavorato in collaborazione con il team di Warner Bros. Pictures al processo di masterizzazione.



Christiane Kubrick ha detto: “Sono felice che 2001: ODISSEA NELLO SPAZIO, esca di nuovo in 70mm e che Cannes abbia deciso di celebrarlo. Se Stanley fosse ancora tra noi, ammirerebbe il cinema di Christopher Nolan, che ringrazio a nome di tutta la famiglia per il supporto dato al film”. Nolan afferma: “Uno dei miei primi ricordi da spettatore è l’aver visto 2001: ODISSEA NELLO SPAZIO, di Stanley Kubrick in 70mm, al Leicester Square Theatre di Londra, con mio padre. L’opportunità di essere coinvolto nel ricreare questa esperienza per una nuova generazione, introducendo la nuova copia del capolavoro di Kubrick in tutta la sua gloria analogica al Festival di Cannes, è un onore e un privilegio”.



Sabato 12 maggio, Nolan sarà inoltre il protagonista di una masterclass, sempre a Cannes, in cui ripercorrerà la sua carriera e analizzerà lo straordinario lavoro di Stanley Kubrick. Warner Bros. continuerà la celebrazione di questo anniversario in autunno con l’uscita di 2001: Odissea nello Spazio in formato 4K Ultra HD con HDR, anche questo progetto ha visto la stretta collaborazione di Nolan. Con2001: ODISSEA NELLO SPAZIO, il regista Stanley Kubrick ha ridefinito i limiti della cinematografia e si è imposto come uno dei cineasti più rivoluzionari e autorevoli di tutti i tempi. Uscito in formato 70mm Cinerama il 3 aprile del 1968, il film ha infiammato allora l’immaginazione della critica e del pubblico e continua a farlo ancora oggi. Christopher Nolan, regista, scrittore e produttore, recentemente ha ricevuto una doppia candidatura agli Academy Award, miglior regia e il miglior film, per Dunkirk. Tra i suoi film ricordiamo Interstellar, Inception, la trilogia di grande successo di “Il cavaliere oscuro”, The Prestige e Memento, che gli ha portato la sua prima candidatura agli Oscar® per la miglior sceneggiatura originale.