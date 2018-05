Festival di Cannes 2018: trasparenze sul red carpet

CANNES 2018: SCOPRI LO SPECIALE

Se quello del 2017 viene ricordato come il Festival delle sfilate osé di Emily Ratajkowski, l'edizione del 2016 era entrata nella memoria di molti per lo spacco vertiginoso indossato da Bella Hadid sul tappeto rosso, un'immagine che ha ancora oggi viene usata come termine di paragone per i look più sexy mai sfoggiati a una kermesse.Quella del 2018, invece, ha visto sfilare la modella con un abito molto elegante e castigato, quasi principesco. Nulla a che vedere con le trasparenze indossate dall'amica Kendall Jenner, che ha preferito spingere sull'acceleratore della sensualità.Giunto a metà della sua programmazione, questo Festival sembra in procinto di passare alla storia come quello del vedo non vedo, in cui grazie alle trasparenze strategiche abilmente posizionate dagli stilisti più in voga del momento lo spettatore riesce a scorgere dettagli proibiti come mai prima.