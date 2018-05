Cannes 2018: il red carpet del quinto giorno

82 donne tra attrici e registe hanno sfilato in silenzio sul tappeto rosso per protestare contro le discriminazioni nell'industria cinematografica ma non solo. Capitanate dalla presidente di giuria Cate Blanchett e dalla regista Agnès Varda, hanno scelto come occasione le première del film Girls of the Sun , uno dei pochi in concorso diretto da una donna (la regista francese Eva Husson). Il film racconta la resistenza delle donne curde, le cosiddette “Sun Girls” messe a titolo